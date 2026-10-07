В Эвенкии объявили повышенную готовность из-за перебоев с поставкой продуктов

В административном центре Эвенкийского муниципального округа Красноярского края Туре и в Илимпийской группе поселений введен режим повышенной готовности. Причиной такого решения стала невозможность судоходства на реке Нижняя Тунгуска из-за ее обмеления и, как следствие, перебои с поставками, говорится в сообщении окружной администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Запасы овощей, фруктов, молока и яиц в Туре и поселках Илимпии ограничены. «При этом в местных магазинах в наличии основные товары длительного хранения: овощные, рыбные и мясные консервы, крупы, мука, сахар, соль, макаронные изделия, мясная продукция»,— отметили местные власти.

Из-за низкого уровня воды в Нижней Тунгуске, по которой доставляются грузы в Эвенкию, суда не могут подняться вверх по реке от Туруханска. Поэтому с середины сентября из Красноярска было выполнено пять авиарейсов с продуктами питания — в первую очередь для школ, детских садов и больницы. Еще пять рейсов планируется отправить с 7 по 12 октября.

В Туре проживает около 4,3 тыс. человек.

Валерий Лавский