Офлайн-торговля запросила равных налоговых условий с маркетплейсами

Офлайн-розница и собственники региональных торговых центров обратились в правительство с просьбой усилить налоговый контроль над маркетплейсами для выравнивания условий торговли. В распоряжении “Ъ” оказалось совместное письмо премьер-министру Михаилу Мишустину от представителей Ассоциации организаций торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК), Ассоциации текстильщиков России, сети «Леонардо», операторов ряда региональных торговых центров. В РАТЭК и «Леонардо» подтвердили отправку письма. В аппарате правительства подтвердили “Ъ” получение письма.

Обращение связано с длительным ухудшением экономического положения традиционной розничной торговли непродовольственными товарами и торговых центров, а также с существенным различием налоговой, регуляторной и инфраструктурной нагрузки. Авторы обращения предлагают выровнять эти условия, например, за счет ограничения или запрета на применение агентских и комиссионных моделей при продаже товаров через интернет в случаях, когда эта схема используется преимущественно для уклонения или намеренного снижения налогов, или ограничить применение упрощенной системы налогообложения (УСН). Также авторы просят рассмотреть возможность обязать ПВЗ применять общую систему налогообложения или ввести компенсирующий сбор в размере 5% от оборота выдаваемых товаров.

Офлайн-ритейлеры также несут заметные расходы на оплату труда и страховые взносы, обращается внимание в письме. В то же время маркетплейсы больше сотрудничают с индивидуальными предпринимателями, что позволяет платформам снижать объемы налоговых поступлений и социальных гарантий.

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