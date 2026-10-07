Болсонару планирует изменить конституцию Бразилии в случае победы на выборах

Кандидат в президенты Бразилии от Либеральной партии Флавиу Болсонару заявил, что может изменить конституцию страны в случае победы на выборах. Какие именно изменения могут быть внесены, он не уточнил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Adriano Machado / Reuters Фото: Adriano Machado / Reuters

«С большинством в сенате и большинством в палате представителей для избрания спикера мы сможем внести поправки в конституцию и восстановить демократию в этой стране»,— сказал господин Болсонару во время визита в штат Гояс (цитата по G1).

Кандидат в президенты планирует заручиться поддержкой занявшего пятое место в первом туре Роналдо Каядо и избранного губернатора Даниэля Вилелы.

В первом туре выборов Флавиу Болсонару набрал 47,03% голосов (56,1 млн), опередив действующего президента Луиса Инасиу Лулу да Силву, который получил 45,16% (53,8 млн). Роналдо Каядо получил 2,18% (2,6 млн голосов).