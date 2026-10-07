Болсонару планирует изменить конституцию Бразилии в случае победы на выборах
Кандидат в президенты Бразилии от Либеральной партии Флавиу Болсонару заявил, что может изменить конституцию страны в случае победы на выборах. Какие именно изменения могут быть внесены, он не уточнил.
Фото: Adriano Machado / Reuters
«С большинством в сенате и большинством в палате представителей для избрания спикера мы сможем внести поправки в конституцию и восстановить демократию в этой стране»,— сказал господин Болсонару во время визита в штат Гояс (цитата по G1).
Кандидат в президенты планирует заручиться поддержкой занявшего пятое место в первом туре Роналдо Каядо и избранного губернатора Даниэля Вилелы.
В первом туре выборов Флавиу Болсонару набрал 47,03% голосов (56,1 млн), опередив действующего президента Луиса Инасиу Лулу да Силву, который получил 45,16% (53,8 млн). Роналдо Каядо получил 2,18% (2,6 млн голосов).
После выборов представители правых и ультраправых сил получили 34 из 54 мест в Сенате Бразилии. Такая конфигурация важна не только для обсуждения конституционных поправок: именно Сенат вправе объявлять импичмент судьям Верховного суда.
Добиться контроля над этой процедурой было одной из целей болсонаристов после заключения бывшего президента Жаира Болсонару в тюрьму за попытку госпереворота в 2022 году. Одновременно с президентскими выборами консерваторы добились крупных успехов на выборах в Конгресс и органы власти штатов.