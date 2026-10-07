Ущерб от телефонного мошенничества в Петербурге и Ленобласти за год снизился на 20%

Около 7 тыс. случаев телефонного мошенничества зафиксировали правоохранительные органы в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в первом полугодии 2026 года. Ущерб жителей агломерации от действий мошенников составил 6,3 млрд рублей — на 20% меньше, чем годом ранее. Об этом 6 октября сообщила председатель комитета финансов города Светлана Енилина на конференции «Креативная экономика и финансовая культура», пишет «Деловой Петербург».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Петербурге и Ленобласти за полгода зафиксировали около 7 тыс. случаев телефонного мошенничества

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ В Петербурге и Ленобласти за полгода зафиксировали около 7 тыс. случаев телефонного мошенничества

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

За 2020–2025 годы общий ущерб от телефонного мошенничества в Санкт-Петербурге и Ленобласти достиг 110 млрд рублей. Таким образом, в среднем за предыдущие шесть лет жители агломерации теряли из-за действий мошенников более 9 млрд рублей каждые полгода.

Снижение ущерба фиксируют и на федеральном уровне. По данным вице-премьера России Дмитрия Григоренко, за семь месяцев 2026 года ущерб от кибермошенничества в стране снизился на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Дмитрий Григоренко связывал снижение показателя с мерами правительства по борьбе с онлайн-преступностью. В частности, в июне 2026 года был принят второй пакет мер «Антифрод 2.0», включающий около 20 инициатив. Первый пакет, «Антифрод 1.0», приняли в 2025 году.

Матвей Николаев