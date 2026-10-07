В Петербурге депутат попросил возбудить дело из-за избиения кошек в Кировском районе

Депутат петербургского Заксобрания Денис Четырбок обратился в правоохранительные органы с просьбой возбудить уголовное дело после сообщений об избиении кошек в Кировском районе. Об этом он сообщил в соцсетях 6 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат Четырбок обратился в полицию после сообщений об избиении трех кошек в Петербурге

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Депутат Четырбок обратился в полицию после сообщений об избиении трех кошек в Петербурге

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Поводом для обращения стала жалоба местной жительницы. По ее словам, за несколько месяцев на бульваре Новаторов она обнаружила трех изувеченных котов. У одного животного была свернута шея, у другого поврежден язык.

Денис Четырбок заявил, что ранее уже выступал с предложением снизить возраст уголовной ответственности за жестокое обращение с животными. По его словам, в последнее время участились случаи жестокого обращения с животными со стороны подростков.

«Независимо от того, кто причиняет вред животным, виновные должны нести ответственность за свои действия. Любая жестокость не должна оставаться безнаказанной»,— заявил депутат.

В прошлом созыве господин Четырбок также выступал инициатором закона о правилах выгула собак. В частности, владельцев животных могут штрафовать за выгул собак без поводков и намордников.

Матвей Николаев