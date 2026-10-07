Еврокомиссар: Грузия остается кандидатом на вступление в ЕС лишь формально
Грузия остается страной-кандидатом на вступление в Евросоюз (ЕС) «только на бумаге», заявила еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Марта Кос. По ее словам, вопрос принятия Грузии зависит от позиции других стран ЕС.
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«Я хотела бы, чтобы Грузия при большой поддержке грузинского народа сегодня находилась бы на одном уровне с Молдавией и Украиной. Как мы будем продолжать работу с Грузией, во многом будет зависеть от того, как государства члены Евросоюза оценят ее будущее в докладах о расширении в конце октября»,— уточнила дипломат на пресс-конференции (цитата по «Интерфаксу»).
Лидер парламентского большинства в Грузии Ираклий Кирцхалия в ответ заявил, что страна стремится к членству в ЕС, «но не любой ценой и не в ущерб интересам Грузии». Он призвал относиться к Грузии «как к равноправному государству, а не как к стране, которой извне диктуют» условия. «Если прогресс в Брюсселе измеряется тем, насколько беспрекословно страна выполняет конкретные политические требования, то это не европейская интеграция, основанная на реальных достижениях, а проверка на безоговорочное послушание»,— написал господин Кирцхалия в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).
Отношения между Тбилиси и Брюсселем ухудшились после того, как в 2023–2024 годах правящая партия «Грузинская мечта» приняла несколько законов, ограничивающих деятельность неправительственных организаций. ЕС не признал результаты парламентских выборов в Грузии, прошедших в октябре 2024 года. В ответ премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в том же году объявил о приостановке переговоров по вступлению страны в ЕС.
Подробности — в материале «Ъ FM» «Грузию поставили перед выбором».
Статус кандидата не дает Грузии права на вступление: даже получение этого статуса и начало переговоров не обязывают Евросоюз принять страну. Поэтому без выполнения согласованных условий кандидатство может сохраняться формально, не превращаясь в дальнейшее продвижение по процедуре.
Практический фильтр для движения вперед — условия Еврокомиссии. При рекомендации предоставить Грузии статус кандидата в ноябре 2023 года Брюссель выдвинул девять условий, включая следование внешней политике Евросоюза; их выполнение становится предметом политической оценки государств—членов ЕС в рамках докладов о расширении.
В июле 2024 года возможность возобновления евроинтеграции связывали с приходом к власти по итогам парламентских выборов нового правительства. Это условие означает, что для перезапуска процесса недостаточно одного сохранения кандидатского статуса — требуется политическое решение, после которого ЕС заново оценит дальнейшее продвижение.