Еврокомиссар: Грузия остается кандидатом на вступление в ЕС лишь формально

Грузия остается страной-кандидатом на вступление в Евросоюз (ЕС) «только на бумаге», заявила еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Марта Кос. По ее словам, вопрос принятия Грузии зависит от позиции других стран ЕС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alina Smutko / Reuters Фото: Alina Smutko / Reuters

«Я хотела бы, чтобы Грузия при большой поддержке грузинского народа сегодня находилась бы на одном уровне с Молдавией и Украиной. Как мы будем продолжать работу с Грузией, во многом будет зависеть от того, как государства члены Евросоюза оценят ее будущее в докладах о расширении в конце октября»,— уточнила дипломат на пресс-конференции (цитата по «Интерфаксу»).

Лидер парламентского большинства в Грузии Ираклий Кирцхалия в ответ заявил, что страна стремится к членству в ЕС, «но не любой ценой и не в ущерб интересам Грузии». Он призвал относиться к Грузии «как к равноправному государству, а не как к стране, которой извне диктуют» условия. «Если прогресс в Брюсселе измеряется тем, насколько беспрекословно страна выполняет конкретные политические требования, то это не европейская интеграция, основанная на реальных достижениях, а проверка на безоговорочное послушание»,— написал господин Кирцхалия в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Отношения между Тбилиси и Брюсселем ухудшились после того, как в 2023–2024 годах правящая партия «Грузинская мечта» приняла несколько законов, ограничивающих деятельность неправительственных организаций. ЕС не признал результаты парламентских выборов в Грузии, прошедших в октябре 2024 года. В ответ премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в том же году объявил о приостановке переговоров по вступлению страны в ЕС.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Грузию поставили перед выбором».