Грузию поставили перед выбором

Европа потребовала от Грузии ввести санкции против России в обмен на сохранение безвизового режима. Для Тбилиси это самоубийство, так оценил последствия такого шага председатель парламента Шалва Папуашвили. Он заявил, что Брюссель просит грузин разрушить собственную страну и делает визы политическим оружием.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили

Фото: Стрингер / РИА Новости Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили

Фото: Стрингер / РИА Новости

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе говорил, что западные государства в течение четырех лет требовали ввести ограничения против России. Но раньше это происходило кулуарно, а теперь открыто. Однако Грузия вряд ли пойдет на уступки в этом вопросе, полагает глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович:

«Грузия может эффективно сопротивляться европейскому шантажу. В конце концов еще в 2022 году звучали ультимативные требования ЕС присоединиться к войне против России. Мы помним, что были даже угрозы физической расправы в адрес премьер-министра со стороны Брюсселя. Но Грузия пока сопротивляется, пытаясь защитить свой суверенитет.

Европа действительно спекулирует на теме каких-то визовых ограничений, но большую часть населения постсоветских республик это не затрагивает.

Скорее это попытка надавить на элиту, которая хочет иметь возможность ездить в турпоездки в страны ЕС или пользоваться своей недвижимостью там. Но я думаю, что в конечном итоге это давление не будет иметь эффекта просто потому, что отмена виз последует в самом крайнем случае, а вот заработков как таковых лишиться легко. Я думаю, грузинские элиты предпочтут сохранить деньги от торговли с Россией, а ездить отдыхать можно, например, в Индию или Китай».

Россия входит в тройку крупнейших торговых партнеров Грузии, уступая только США и Киргизии. В прошлом году товарооборот составил почти $2,7 млрд, сообщала Национальная служба статистики Geostat. Причем объемы выросли на 6% год к году. Грузия поставляет в основном минеральные воды, фрукты и орехи, а Россия — нефтепродукты, природный газ, пшеницу и растительные масла.

Чтобы сохранить открытые границы с Евросоюзом, Тбилиси придется пожертвовать всем этим, отмечает юрист-международник, директор Центра европейской информации, кандидат юридических наук Николай Топорнин:

«В последнее время между Грузией и Брюсселем наметились серьезные проблемы. Это связано, наверное, в первую очередь с деятельностью оппозиции. Мы знаем, что Михаил Саакашвили, бывший президент страны, до сих пор содержится под стражей, но его партия никуда не делась, она ведет себя зачастую достаточно агрессивно. В свою очередь, власти отвечают тоже достаточно жесткими мерами.

В результате в Брюсселе сложилось мнение, что демократические права и свободы в Грузии начинают попираться, там устанавливается авторитарная власть. Сейчас Брюссель активно Грузию критикует, и многие уже ставят вопрос о том, что, может быть, стоит приостановить процесс рассмотрения грузинской заявки на вступление в ЕС.

Вместе с тем для того чтобы лишить страну безвизового режима, нужно решение Совета ЕС, которое все государства Евросоюза должны поддержать. Там, конечно, тоже есть разные мнения. Но все-таки угрозы достаточно существенные, фактически это не только какое-то гуманитарное давление (безвизовый режим в основном предоставляется для людей), но и экономическое, потому что где-то лет семь-восемь назад начался процесс нормализации экономических связей между РФ и Грузией, и уже многие товары поставляются на российский рынок.

При этом последняя географически находится не очень удачно: во-первых, у них нет границы с Евросоюзом. У них Армения достаточно бедная с одной стороны, есть граница с Турцией и достаточно большая граница с РФ. Для Грузии, конечно, российский рынок очень важен. Он может вполне поглощать до 80% ее аграрной продукции. Вот этот выбор, который сегодня ставит Брюссель перед Тбилиси, по сути, означает, что этот рынок будет закрыт. А что тогда делать грузинским производителям, куда поставлять продукцию? На это ответы из Брюсселя не следуют».

Грузия официально не присоединялась к санкциям, которые Евросоюз вводит, начиная с 2022 года. Но страна поддержала резолюции Генассамблеи ООН и других организаций в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Тбилиси также соблюдает международные финансовые ограничения. Например, россияне не могут купить в Грузии люксовые товары дороже €300.

Светлана Белова