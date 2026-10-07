Военным США на Окинаве запретили покидать базу после ареста морпеха

Американские военнослужащие на японском острове Окинава приостанавливают на два дня все операции. Им запрещено покидать базу и проводить вне ее тренировки после того, как морского пехотинца арестовали по подозрению в убийстве местной женщины, передает Associated Press.

Генерал-лейтенант Дж. Бенджамин Уотсон, командующий III экспедиционным корпусом морской пехоты, сообщил в соцсетях, что подобные эпизоды «требуют от нас паузы для размышлений» и что служба на японском острове «сопряжена с ответственностью».

«Каждое взаимодействие с нашими соседями либо укрепляет, либо подрывает доверие, которое так важно для нашей команды. Когда это доверие подрывается, это сказывается на силе нашего альянса и безопасности в этом регионе. Соответственно, нам потребуется время, чтобы хорошенько подумать о дисциплине, стандартах и наших обязанностях в альянсе»,— добавил командующий.

Полиция Окинавы задержала 20-летнего американского военнослужащего Девина Балларда. По версии следствия, 3 октября в отеле города Наха он убил 39-летнюю гражданку Японии, а затем украл ее кошелек и рюкзак. Американец вину не признал. Японские официальные лица осудили преступление. По острову прокатилась волна протеста, в самой Нахе 4 октября более 160 человек потребовали на акции протеста вывода американских военных баз с острова.

Окинава находилась под американской оккупацией со времен Второй мировой войны до 1972 года. Сегодня на острове расположено 70% американских военных объектов в Японии и большая часть из 50 тыс. военнослужащих США, базирующихся в стране. По данным полиции префектуры, число таких уголовных дел, в которых фигурируют американские военнослужащие, в 2025 году выросло до 101 с примерно 40 в 2020 году.

Эрнест Филипповский