Объем инвестиций в недвижимость в России сократился на треть

Совокупный объем инвестиций в недвижимость в целом по РФ по итогам января—сентября 2026 года сократился на треть год к году, до 565 млрд руб., подсчитали в IBC Real Estate. Похожую динамику фиксируют в CORE.XP: по данным компании, объем вложений в недвижимость за три квартала 2026 года снизился на 12% год к году, до 600 млрд руб. Сократилось и количество трансакций: за этот же период было закрыто 168 сделок, что на 28% ниже год к году, по подсчетам IBC Real Estate. По прогнозам экспертов, к концу 2026 года общая сумма инвестиций в недвижимость составит 850–900 млрд руб. против 1,2 трлн руб. годом ранее.

Снижение обусловлено по-прежнему дорогим заемным финансированием и высокой налоговой нагрузкой, отмечает партнер NF Group Марина Малахатько. Дополнительно сказывается на снижении инвестиционной активности дефицит качественных объектов: часть собственников пока не готова продавать свои активы, обеспечивающие им самим оптимальную доходность, говорит директор департамента инвестиций и рынков капитала Bright Rich | CORFAC International Екатерина Андреева.

Сейчас инвесторы предпочитают вкладываться в банковские депозиты — доходность по ним выше, чем от вложений в недвижимость, говорит директор по развитию инвестиционной компании «Кама Капитал» Евгений Трушин. Кроме того, по словам Марины Малахатько, средний срок окупаемости проектов на рынке недвижимости вырос с 9 до 12–15 лет.

Подробнее — в материале «Ъ» «Метры потеряли инвесторов».