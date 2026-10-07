Kyodo: Япония до конца года разрешит поставить на вооружение атомные подлодки
Возможность обзавестись атомными подводными лодками может быть учтена в ключевых документах по безопасности Японии до конца 2026 года. На этом настаивают законодатели от правящей коалиции, но вопрос «остается деликатным», сообщает Kyodo со ссылкой на источники.
Идея возникла в администрации премьер-министра Санаэ Такаити из-за продолжающейся работы по пересмотру трех ключевых документов, лежащих в основе политики обороны и безопасности страны. Сейчас на вооружении японской армии атомных подводных лодок нет.
Источники Kyodo уточняют, что упоминание атомных подлодок в документах еще не будет означать, что власти страны уже решили приобрести их и поставить на вооружение. «Если мы заявим, что вопросы, связанные с атомными подводными лодками, будут рассмотрены, это облегчит проведение более конкретных обсуждений независимо от того, будут ли приобретены такие суда»,— сказал один из правительственных собеседников агентства.
Законодательство Японии ограничивает использование ядерной энергии, и прошлые администрации утверждали, что она не может использоваться для питания боевых подлодок Сил самообороны. Страна долгое время придерживалась трех неядерных принципов, запрещающих обладание, производство и внедрение ядерного оружия на своей территории.
Включение атомных подлодок в пересматриваемые документы создало бы политическую основу для предметного обсуждения их роли, исследований и технологий, но не заменило бы отдельного решения о строительстве или закупке. В сентябре 2025 года оборонный экспертный совет Японии уже рекомендовал изучать двигатели нового поколения; авторы доклада связывали эту формулировку с возможным получением атомных подлодок.
Для коалиции это продолжение курса, оформленного в октябре 2025 года: ЛДП договорилась добиваться приобретения таких лодок, в том числе с установками вертикального пуска ракет, а коалиционное соглашение предусмотрело более ранний пересмотр трех ключевых документов по безопасности. В опубликованной в ноябре 2025 года оценке атомные подлодки также рассматривались как способ повысить надежность американского расширенного ядерного сдерживания, вплоть до возможного участия в совместном использовании ядерного оружия.
Конструкция остается политически конфликтной: в июле 2026 года 15 японских антиядерных объединений потребовали отказаться от идеи собственного атомного подводного флота. Поэтому документальная формулировка может расширить пространство для дальнейших исследований и переговоров, не устраняя сопротивление самой идее.