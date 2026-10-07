Kyodo: Япония до конца года разрешит поставить на вооружение атомные подлодки

Возможность обзавестись атомными подводными лодками может быть учтена в ключевых документах по безопасности Японии до конца 2026 года. На этом настаивают законодатели от правящей коалиции, но вопрос «остается деликатным», сообщает Kyodo со ссылкой на источники.

Идея возникла в администрации премьер-министра Санаэ Такаити из-за продолжающейся работы по пересмотру трех ключевых документов, лежащих в основе политики обороны и безопасности страны. Сейчас на вооружении японской армии атомных подводных лодок нет.

Источники Kyodo уточняют, что упоминание атомных подлодок в документах еще не будет означать, что власти страны уже решили приобрести их и поставить на вооружение. «Если мы заявим, что вопросы, связанные с атомными подводными лодками, будут рассмотрены, это облегчит проведение более конкретных обсуждений независимо от того, будут ли приобретены такие суда»,— сказал один из правительственных собеседников агентства.

Законодательство Японии ограничивает использование ядерной энергии, и прошлые администрации утверждали, что она не может использоваться для питания боевых подлодок Сил самообороны. Страна долгое время придерживалась трех неядерных принципов, запрещающих обладание, производство и внедрение ядерного оружия на своей территории.

Эрнест Филипповский