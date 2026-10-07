ВЦИОМ: уважение к умеющим «делать деньги» людям за 25 лет выросло в два раза

За последние 25 лет в российском обществе двукратно увеличилось уважение к людям, умеющим «делать деньги». К таким выводам пришли аналитики ВЦИОМа в новом исследовании об отношении россиян к деньгам. Согласно результатам опроса, заметно изменилось и отношение к финансовой грамотности — в 2001 году 41% опрошенных придерживался мнения, что планировать семейный бюджет необходимо, чтобы «жить нормально». В 2026 году такого мнения придерживаются уже 95% респондентов.

В 2,5 раза выросла доля опрошенных, считающих, что деньги и «личное обогащение» стали «символом эпохи». При этом растет и число тех, кто хотел бы дистанцироваться от них: в 2001 году 10% опрошенных «хотели бы жить в мире, где нет вообще никаких денег», а в 2026-м эту точку зрения высказали 25% респондентов.

Как отмечается в исследовании, с возрастом ценность денег постепенно снижается, а «желание жить в обществе, где нет никаких денег, только растет».

Подробнее — в материале «Ъ» «Деньги любят счет, а россияне — тех, кто их делает».