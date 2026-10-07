Возле Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,9

Землетрясение магнитудой 5,9 было зафиксировано вблизи Курильских островов, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Изначально специалисты оценили магнитуду подземных толчков в 5,8. Позднее они уточнили данные. Согласно обновленной информации, эпицентр землетрясения находился в 268 км к югу от Северо-Курильска. Очаг залегал на глубине 26 км. Подземные толчки были зарегистрированы в 3:48 по местному времени (19:48 мск 6 октября).

Спустя час в 273 км от Северо-Курильска было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 4,2. Очаг залегал на глубине 35 км.