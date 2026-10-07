Ким Чен Ын поздравил Путина с днем рождения
Лидер КНДР Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину телеграмму, в которой поздравил его с днем рождения. 7 октября Владимиру Путину исполняется 74 года.
«Самый дорогой друг, товарищ Владимир Путин, Примите мои самые сердечные и теплые поздравления и пожелания по случаю знаменательного Вашего дня рождения»,— указано в телеграмме, текст которой приводит ЦТАК.
Ким Чен Ын указал, что за два десятилетия Россия под руководством Владимира Путина укрепила достоинство и статус державы. Он добавил, что придает большое значение всеобъемлющему стратегическому партнерству России и Северной Кореи.
Помощник президента России Юрий Ушаков 6 октября сообщал, что поздравление с днем рождения Владимиру Путину уже направили председатель КНР Си Цзиньпин и представители некоторых других государств.
Упоминание всеобъемлющего стратегического партнерства имеет договорную основу: в июне 2024 года Россия и КНДР подписали соглашение, предусматривающее незамедлительную военную помощь при вооруженном нападении на одну из сторон. Документ также допускает совместные учения для укрепления обороноспособности и предотвращения войны.
Новое соглашение заменило ряд прежних российско-северокорейских документов, включая договор о дружбе и взаимной помощи 1961 года и договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве 2000 года. Партнерство охватывает не только безопасность, но и сельское хозяйство, образование, здравоохранение, спорт, туризм, борьбу с терроризмом и информационную безопасность.