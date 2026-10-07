Ким Чен Ын поздравил Путина с днем рождения

Лидер КНДР Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину телеграмму, в которой поздравил его с днем рождения. 7 октября Владимиру Путину исполняется 74 года.

«Самый дорогой друг, товарищ Владимир Путин, Примите мои самые сердечные и теплые поздравления и пожелания по случаю знаменательного Вашего дня рождения»,— указано в телеграмме, текст которой приводит ЦТАК.

Ким Чен Ын указал, что за два десятилетия Россия под руководством Владимира Путина укрепила достоинство и статус державы. Он добавил, что придает большое значение всеобъемлющему стратегическому партнерству России и Северной Кореи.

Помощник президента России Юрий Ушаков 6 октября сообщал, что поздравление с днем рождения Владимиру Путину уже направили председатель КНР Си Цзиньпин и представители некоторых других государств.