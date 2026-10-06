Путин в день рождения созвонится с несколькими зарубежными лидерами

У президента России Владимира Путина в день рождения, 7 октября, запланировано несколько телефонных разговоров с зарубежными лидерами. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

«Как обычно, в этот день состоится целая серия телефонных контактов с иностранными лидерами, которые будут поздравлять нашего президента»,— сказал господин Ушаков журналистам (цитата по ТАСС). По его словам, пресс-служба Кремля сообщит обо всех телефонных разговорах: «Ничего скрываться не будет».

Председатель КНР Си Цзиньпин и представители некоторых других стран уже направили Владимиру Путину письменные поздравления с днем рождения, добавил Юрий Ушаков.

7 октября Владимиру Путину исполняется 74 года. В прошлом году, помимо международных звонков, президент в этот день встречался с постоянными членами Совета безопасности.