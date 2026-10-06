Трамп: США продолжают работу над урегулированием конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп сообщил, что власти Соединенных Штатов продолжают работать над урегулированием российско-украинского конфликта.
«Мы пока еще не завершили конфликт между Россией и Украиной. Я работаю над этим. Хотите — верьте, хотите — нет, может не выглядеть так, но оно (завершение конфликта) действительно приближается»,— сказал Дональд Трамп на мероприятии в штате Мэриленд.
Заявление означает продолжение двухуровневой схемы: США поддерживают прямые переговоры России и Украины и одновременно ведут собственный почти ежедневный диалог с Москвой. В июне 2025 года Госдепартамент формулировал эту линию как отказ от военного решения и готовность поддержать любой механизм, который приведет к справедливому, прочному и длительному миру.
У схемы есть организационное ограничение: 19 марта 2026 года трехсторонняя группа Россия—США—Украина была приостановлена, а встречу делегаций перенесли из-за военной операции против Ирана; при этом, по словам Трампа, двусторонний контакт Вашингтона и Москвы продолжался почти ежедневно. В июне 2026 года Дмитрий Песков говорил, что диалог России и США стоял на паузе, а американская сторона не хотела обсуждать другие вопросы до самоурегулирования конфликта.