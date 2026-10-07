ИИ помог выявить на 48% больше подтвержденных уязвимостей в инфраструктуре

Число отчетов «белых хакеров», выявляющих за вознаграждение уязвимости, выросло в 2026 году более чем вдвое благодаря применению ИИ-инструментов. Эксперты предупреждают, что рост числа отчетов не означает пропорционального роста реально выявленных брешей.

За первые девять месяцев 2026 года на площадку Standoff Bug Bounty (Positive Technologies) поступило 18,4 тыс. отчетов, что на 126% больше, чем за весь 2025 год. Также это больше, чем за все предыдущие годы существования платформы. Главным фактором резкого роста исследовательской активности послужило применение ИИ-инструментов, рассказал “Ъ” в рамках форума «Цифровые решения» директор по продуктам платформы Standoff 365 Иван Булавин.

Выросло и число подтвержденных найденных уязвимостей. За январь—сентябрь 2026 года площадка приняла 4,7 тыс. отчетов — на 48% больше, чем за аналогичный период 2025 года, когда было принято 3,2 тыс. отчетов. Число подтвержденных уязвимостей критического и высокого уровней опасности увеличилось на 68% — с 792 до 1334. Выявляя такие уязвимости, «белые хакеры» помогают российским компаниям обнаруживать и устранять слабые места в своих системах до того, как ими воспользуются злоумышленники. Сейчас на Standoff Bug Bounty представлены более 150 компаний.

Подробнее — в материале «Ъ» «Баги от ума».