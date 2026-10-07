«Соликамскбумпром» хочет расплатиться с долгами при помощи компании из Китая

Владельцы одного из крупнейших в стране производителей газетной бумаги — АО «Соликамскбумпром», находящегося в предбанкротном состоянии,— надеются, что его спасет китайский инвестор. В «Соликамскбумпроме» рассчитывают, что компания «Юнь Чоу», импортер леса и экспортер бумагоделательного оборудования, поможет закрыть долги предприятия, превышающие, по данным “Ъ”, 15 млрд руб. Но кредиторы к такому плану спасения предприятия относятся насторожённо, а эксперты указывают на кратный профицит российского рынка газетной бумаги и дороговизну ее экспорта.

«Соликамскбумпром» нашел потенциального инвестора в Китае, который может помочь ему восстановить платежеспособность. Об этом представители предприятия рассказали в ходе судебного заседания по рассмотрению заявлений о банкротстве. По их словам, 7 октября в Минпромторге состоится совещание по вопросу стабилизации деятельности предприятия, в котором помимо его акционеров и кредиторов примут участие глава министерства Антон Алиханов, власти Прикамья, а также представители потенциального инвестора — технологической компании «Юнь Чоу» из КНР. В Минпромторге не ответили на вопрос “Ъ”.

По словам представителей предприятия, китайские инвесторы уже посещали производственные площадки завода, после чего у них появились «довольно серьезные планы по совершенствованию предприятия и реализации совместных контрактов». Там уверены, что сотрудничество с китайской компанией сможет в перспективе закрыть всю задолженность перед кредиторами. Детали взаимодействия с «Юнь Чоу» представители предприятия не раскрыли. По данным “Ъ”, стороны ведут переговоры о привлечении 20 млрд руб. на развитие «Соликамскбумпрома» в течение нескольких лет. Комментарии китайской стороны получить не удалось.

На данный момент работа «Соликамскбумпрома» почти остановлена. На предприятии работает одна бумагоделательная машина, варка целлюлозы, рассказывают собеседники “Ъ”, практически стоит уже несколько месяцев.

Подробнее — в материале «Ъ» «Китайские фигуры из бумаги».