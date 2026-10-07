Китайские фигуры из бумаги

Владельцы одного из крупнейших в стране производителей газетной бумаги — АО «Соликамскбумпром», находящегося в предбанкротном состоянии,— надеются, что его спасет китайский инвестор. В «Соликамскбумпроме» рассчитывают, что компания «Юнь Чоу», импортер леса и экспортер бумагоделательного оборудования, поможет закрыть долги предприятия, превышающие, по данным “Ъ”, 15 млрд руб. Но кредиторы к такому плану спасения предприятия относятся насторожённо, а эксперты указывают на кратный профицит российского рынка газетной бумаги и дороговизну ее экспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

«Соликамскбумпром» нашел потенциального инвестора в Китае, который может помочь ему восстановить платежеспособность. Об этом представители предприятия рассказали в ходе судебного заседания по рассмотрению заявлений о банкротстве. По их словам, 7 октября в Минпромторге состоится совещание по вопросу стабилизации деятельности предприятия, в котором помимо его акционеров и кредиторов примут участие глава министерства Антон Алиханов, власти Прикамья, а также представители потенциального инвестора — технологической компании «Юнь Чоу» из КНР. В Минпромторге не ответили на вопрос “Ъ”. По словам представителей предприятия, китайские инвесторы уже посещали производственные площадки завода, после чего у них появились «довольно серьезные планы по совершенствованию предприятия и реализации совместных контрактов». Там уверены, что сотрудничество с китайской компанией сможет в перспективе закрыть всю задолженность перед кредиторами. Детали взаимодействия с «Юнь Чоу» представители предприятия не раскрыли. По данным “Ъ”, стороны ведут переговоры о привлечении 20 млрд руб. на развитие «Соликамскбумпрома» в течение нескольких лет. Комментарии китайской стороны получить не удалось.

АО «Соликамскбумпром» создано в 1992 году на базе Соликамского ЦБК. Основное направление деятельности — производство газетной бумаги. Основная часть акций принадлежит наследникам Виктора Баранова и топ-менеджменту. Чистый убыток общества по итогам 2025 года составил 4,8 млрд руб. Общая сумма задолженности перед кредиторами, по данным “Ъ”, превышает 15 млрд руб. Сейчас арбитражный суд рассматривает обоснованность заявлений больше десяти кредиторов о признании общества несостоятельным.

По открытым данным, китайская компания «Юнь Чоу» с 1996 года занимается импортом из России круглого леса, бруса и досок. С 2014 года она стала специализироваться на экспорте бумагоделательного оборудования, в том числе и в Россию. Компания выступает основным посредником на российском рынке для ряда крупных китайских производителей.

На данный момент работа «Соликамскбумпрома» почти остановлена. На предприятии работает одна бумагоделательная машина, варка целлюлозы, рассказывают собеседники “Ъ”, практически стоит уже несколько месяцев. Как сообщала президент «Соликамскбумпрома» Наталия Ступникова, к кризисной ситуации привели как внутренние проблемы завода (две аварии в 2024 и 2025 годах), так и внешние факторы — снижение экспортных цен, ограничение рынков сбыта, укрепление рубля, резкий рост тарифов на перевозку и высокая ключевая ставка.

Источники “Ъ”, близкие к «Соликамскбумпрому», полагают, что китайский инвестор может спасти завод, который продолжит выпускать востребованную в КНР газетную бумагу. Но кредиторы в ходе судебного заседания выразили свое недоверие к погашению задолженности завода с помощью нового инвестора и настаивали на введении процедуры наблюдения. В частности, представители ресурсоснабжающих организаций—кредиторов завода, «Пермэнергосбыта» и «Газпром межрегионгаз Пермь», отметили, что предприятие ежедневно генерирует многомиллионные долги и не предпринимает попыток их оплаты. Кредиторы подчеркнули, что о появлении некоего нового инвестора должник объявлял еще летом, однако никаких конкретных предложений по возможному соглашению и плану оплаты задолженности не было.

Впрочем, сторонние источники “Ъ” подтверждают вовлеченность китайской компании в переговоры. «Соликамскбумпром» предложил кредиторам заключить судебное перемирие, в заседании объявлен перерыв.

Глава Центра системных решений Денис Кондратьев отмечает, что внутренний рынок газетной бумаги по производственным мощностям как минимум в восемь раз больше, чем внутренняя потребность (менее 150 тыс. тонн в год), а поставки на внешние рынки с учетом крепкого рубля и дорогой логистики становятся фактически убыточными и возможными только с госсубсидиями. То есть российская продукция будет неконкурентной на международных рынках, считает он. В то же время, по его мнению, китайский инвестор после вхождения сможет частично обеспечить сбыт в КНР.

Анастасия Леонтьева, Пермь; Ольга Мордюшенко