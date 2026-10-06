WSJ: США хотят усилить военное присутствие в Исландии для контроля над Арктикой
США намерены усилить военное сотрудничество с Исландией для дальнейшего расширения присутствия в Арктике. Об этом сообщает газета Wall Street Journal (WSJ) по итогам поездки госсекретаря Марко Рубио в Рейкьявик.
Издание отмечает, что заключенная в сентябре сделка между США, Данией и Гренландией о расширении военного присутствия на острове не полностью удовлетворяет претензии президента США Дональда Трампа на контроль над регионом. Однако соглашение открыло возможности для расширения американского военного присутствия и резко повысило стратегическое значение Исландии.
Господин Рубио назвал Исландию критически важным форпостом для отслеживания скрытной деятельности и сдерживания противников. При этом во время пресс-конференции с министром иностранных дел Исландии Катрин Торгердюр госсекретарь США подчеркнул, что дополнительное военное присутствие Вашингтона возможно только с согласия Рейкьявика, пишет RUV.
Госпожа Торгердюр по итогам встречи отметила, что американские силы уже регулярно присутствуют в Исландии, в частности в связи с противолодочной обороной. По ее словам, господин Рубио стремится не только к укреплению отношений Исландии с США, но и к наращиванию присутствия НАТО в этом регионе.
Исландия может усиливать военное присутствие США и НАТО прежде всего как инфраструктурный узел наблюдения в Северной Атлантике. Ее базы критически важны для кораблей и самолетов НАТО, отслеживающих российские подводные лодки, поэтому расширение сотрудничества дает союзникам возможности для патрулирования и контроля без создания в стране самостоятельной военной системы.
Рейкьявик при этом зависит от союзников в обеспечении безопасности: Исландия является полноправным членом НАТО, но не имеет собственных вооруженных сил и строит свою архитектуру безопасности на взаимоотношениях с союзниками, прежде всего с США. Практическое расширение присутствия связано с готовностью союзников использовать исландскую инфраструктуру; стратегическое значение острова определяется его местоположением, как и в случае с Гренландией.