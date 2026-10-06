WSJ: США хотят усилить военное присутствие в Исландии для контроля над Арктикой

США намерены усилить военное сотрудничество с Исландией для дальнейшего расширения присутствия в Арктике. Об этом сообщает газета Wall Street Journal (WSJ) по итогам поездки госсекретаря Марко Рубио в Рейкьявик.

Издание отмечает, что заключенная в сентябре сделка между США, Данией и Гренландией о расширении военного присутствия на острове не полностью удовлетворяет претензии президента США Дональда Трампа на контроль над регионом. Однако соглашение открыло возможности для расширения американского военного присутствия и резко повысило стратегическое значение Исландии.

Господин Рубио назвал Исландию критически важным форпостом для отслеживания скрытной деятельности и сдерживания противников. При этом во время пресс-конференции с министром иностранных дел Исландии Катрин Торгердюр госсекретарь США подчеркнул, что дополнительное военное присутствие Вашингтона возможно только с согласия Рейкьявика, пишет RUV.

Госпожа Торгердюр по итогам встречи отметила, что американские силы уже регулярно присутствуют в Исландии, в частности в связи с противолодочной обороной. По ее словам, господин Рубио стремится не только к укреплению отношений Исландии с США, но и к наращиванию присутствия НАТО в этом регионе.