Госкомпаниям разрешили закупки разработанных для них технологий без торгов

Правительство РФ выпустило директивы для госкорпораций, позволяющие им приобретать у технологических компаний товары и услуги без проведения конкурентных процедур. Об этом 6 октября сообщило Минэкономики. Теперь компании с госучастием смогут внести соответствующие изменения в свои положения о закупках.

По общим правилам, которые устанавливает закон о закупках госкомпаний (223-ФЗ), исполнитель заказа отбирается по результатам конкурентных торгов — побеждает тот, кто помимо соответствия установленным критериям предлагает наиболее выгодные условия контракта. Новые директивы позволяют технологическим компаниям выступать в роли единственного поставщика — договоры на поставку можно будет заключать с ними напрямую, минуя процедуру торгов.

Ключевое условие — технология производства продукции, которая закупается без торгов, должна быть разработана и профинансирована при поддержке федерального бюджета в интересах или по инициативе самого госАО или его «дочек». Информация о технологии должна содержаться на специальной платформе «Витрина стартапов» — подсистеме ГИС «Экономика». Как отмечает первый замглавы Минэкономики Максим Колесников, принятие таких директив «упростит процесс закупок технологической продукции, доработанной под требования корпораций-заказчиков, и будет способствовать дальнейшему формированию внутренних технологических цепочек».

В Минэкономики “Ъ” сообщили, что механизм в первую очередь может применяться к закупкам оборудования, технологий и комплектующих в нефтегазовом, транспортном и специальном машиностроении, в химии, энергетике и сфере информационных технологий. По мнению вице-президента ТПП РФ Дениса Французова, упрощенная схема будет востребована при закупках программного обеспечения, компьютерного оборудования, средств автоматизации и информационной безопасности.

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