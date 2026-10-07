Госкомпаниям разрешили закупки разработанных для них технологий без торгов
Правительство РФ выпустило директивы для госкорпораций, позволяющие им приобретать у технологических компаний товары и услуги без проведения конкурентных процедур. Об этом 6 октября сообщило Минэкономики. Теперь компании с госучастием смогут внести соответствующие изменения в свои положения о закупках.
По общим правилам, которые устанавливает закон о закупках госкомпаний (223-ФЗ), исполнитель заказа отбирается по результатам конкурентных торгов — побеждает тот, кто помимо соответствия установленным критериям предлагает наиболее выгодные условия контракта. Новые директивы позволяют технологическим компаниям выступать в роли единственного поставщика — договоры на поставку можно будет заключать с ними напрямую, минуя процедуру торгов.
Ключевое условие — технология производства продукции, которая закупается без торгов, должна быть разработана и профинансирована при поддержке федерального бюджета в интересах или по инициативе самого госАО или его «дочек». Информация о технологии должна содержаться на специальной платформе «Витрина стартапов» — подсистеме ГИС «Экономика». Как отмечает первый замглавы Минэкономики Максим Колесников, принятие таких директив «упростит процесс закупок технологической продукции, доработанной под требования корпораций-заказчиков, и будет способствовать дальнейшему формированию внутренних технологических цепочек».
В Минэкономики “Ъ” сообщили, что механизм в первую очередь может применяться к закупкам оборудования, технологий и комплектующих в нефтегазовом, транспортном и специальном машиностроении, в химии, энергетике и сфере информационных технологий. По мнению вице-президента ТПП РФ Дениса Французова, упрощенная схема будет востребована при закупках программного обеспечения, компьютерного оборудования, средств автоматизации и информационной безопасности.
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Механизм прямых закупок рассчитан на то, чтобы государственная поддержка технологии, созданной под потребности конкретного заказчика, не обернулась проигрышем отечественной разработки на конкурсе зарубежному аналогу. По мнению экспертов, такие изменения позволят защитить инвестиции в отечественные технологии и избежать ситуаций, когда на конкурсе побеждает аналогичная продукция из других стран.
У этой конструкции есть ограничение: если нужную заказчику технологию предлагают несколько разработчиков, защита одного из них от внешних конкурентов способна сузить внутреннюю конкуренцию. Эксперты также предупреждали, что при таком подходе рынок для поддержанных государством разработок может быть обеспечен ценой технологического отставания и меньшего выбора поставщиков.