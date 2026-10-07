По горячим ноу-хау

Госкорпорации смогут закупать товары и услуги у технологических компаний без проведения конкурентных торгов — соответствующие директивы выпустил Белый дом. Главное условие — разработка технологии производства такой продукции должна быть профинансирована с участием средств федерального бюджета по инициативе самих заказчиков или их «дочек». В Минэкономики считают, что теперь закупать технологии и оборудование для нефтегазовой, транспортной и химической промышленности станет проще. В Корпорации МСП надеются на расширение доступа к рынкам для малых технологических компаний: пока в закупках госкомпаний участвуют лишь 23% из них.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Правительство РФ выпустило директивы для госкорпораций, позволяющие им приобретать у технологических компаний товары и услуги без проведения конкурентных процедур. Об этом 6 октября сообщило Минэкономики. Теперь компании с госучастием смогут внести соответствующие изменения в свои положения о закупках.

По общим правилам, которые устанавливает закон о закупках госкомпаний (223-ФЗ), исполнитель заказа отбирается по результатам конкурентных торгов — побеждает тот, кто помимо соответствия установленным критериям предлагает наиболее выгодные условия контракта. Новые директивы позволяют технологическим компаниям выступать в роли единственного поставщика — договоры на поставку можно будет заключать с ними напрямую, минуя процедуру торгов.

Ключевое условие — технология производства продукции, которая закупается без торгов, должна быть разработана и профинансирована при поддержке федерального бюджета в интересах или по инициативе самого госАО или его «дочек». Информация о технологии должна содержаться на специальной платформе «Витрина стартапов» — подсистеме ГИС «Экономика». Как отмечает первый замглавы Минэкономики Максим Колесников, принятие таких директив «упростит процесс закупок технологической продукции, доработанной под требования корпораций-заказчиков, и будет способствовать дальнейшему формированию внутренних технологических цепочек».

В Минэкономики “Ъ” сообщили, что механизм в первую очередь может применяться к закупкам оборудования, технологий и комплектующих в нефтегазовом, транспортном и специальном машиностроении, в химии, энергетике и сфере информационных технологий. По мнению вице-президента ТПП РФ Дениса Французова, упрощенная схема будет востребована при закупках программного обеспечения, компьютерного оборудования, средств автоматизации и информационной безопасности.

Как отмечает гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич, нововведения распространяются и на малые технологические компании (МТК) и дают новые возможности для развития таких организаций за счет появления новых рынков сбыта. Статус МТК получают компании с годовой выручкой до 4 млрд руб., производящие готовую инновационную продукцию или разрабатывающие собственные технологии. Сейчас в реестре таких компаний числятся свыше 7,5 тыс. юрлиц. По данным Корпорации МСП на 25 сентября, с начала года общий объем закупок у МТК по 223-ФЗ составил 129,5 млрд руб. При этом, по словам Александра Исаевича, в таких закупках участвуют только 23% всех МТК (около 1,8 тыс.).

Денис Французов отмечает, что довести технологию до реального внедрения в заказ для МТК довольно проблематично. «Если решение уже разрабатывалось под конкретную технологическую потребность, необходимость проводить еще одну длительную конкурентную процедуру действительно может быть избыточной»,— говорит он.

Председатель комитета «Деловой России» по ИТ и вычислительной технике Алексей Калинин полагает, что эффект от директив будет зависеть от того, как быстро госкомпании обновят свои положения о закупках и будут ли пользоваться этим правом на практике. По его словам, закупки у единственного поставщика всегда привлекают внимание контролирующих органов, поэтому есть вероятность, что многие заказчики будут отдавать предпочтение торгам. Те же, кто таким правом воспользуется, предупреждает Алексей Калинин, смогут заключать контракты с аффилированными компаниями, поэтому есть риск того, что преимущество будет у тех, кто изначально имеет выход на заказчика. Региональные же разработчики и стартапы без опыта «пилотов», добавляет он, рискуют остаться в стороне.

Полина Попова