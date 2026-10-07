Спрос на летнее дизельное топливо в России постепенно снижается

Спрос на летнее дизельное топливо в России снижается по мере завершения сельскохозяйственных работ, говорится в обзоре Platts (есть у “Ъ”). Участники рынка фиксируют переход НПЗ на зимние сорта топлива. При этом запасов на внутреннем рынке достаточно — дизтопливо доступно на АЗС и на бирже, указывают в Platts.

По данным правительства, в РФ к началу октября собрано более 126 млн тонн зерна, а общий урожай в этом сезоне ожидается на уровне около 140 млн тонн. По мере завершения уборочной кампании спрос на дизтопливо сокращается. Одновременно снижается потребность в летних сортах топлива, что создает предпосылки для их избытка, отмечается в обзоре Platts.

Вице-премьер Александр Новак 2 октября заявил, что внутренний рынок дизтоплива сбалансирован, а в случае перепроизводства власти будут рассматривать возможность частичного открытия экспорта. Запрет на экспорт дизтоплива ранее был продлен до конца октября. Как сообщал господин Новак, РФ производит примерно на 80% больше дизтоплива, чем потребляет внутри страны. При этом значительно наращивать запасы невозможно из-за ограниченных емкостей хранения: дальнейшее накопление может привести к необходимости снижать объемы переработки. Источник “Ъ” поясняет, что традиционно зимой на рынке возникает профицит летнего дизтоплива, поскольку с наступлением холодов оно становится менее востребованным. При этом на бирже сейчас сохраняется высокий спрос на летнее топливо. “Ъ” направил запрос в Минэнерго.

Подробнее — в материале «Ъ» «Зима близко».