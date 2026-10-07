Зима близко

Участники топливного рынка ожидают формирования излишков дизтоплива, которыми необходимо будет распорядиться при ограниченности внутреннего спроса и емкостей для его хранения. Но пока переход на зимние сорта и рост цен сдерживают образование профицита. Рынок летнего дизтоплива сейчас сбалансирован: объемы достаточны, а цены находятся на комфортном уровне, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Спрос на летнее дизельное топливо в России снижается по мере завершения сельскохозяйственных работ, говорится в обзоре Platts (есть у “Ъ”). Участники рынка фиксируют переход НПЗ на зимние сорта топлива. При этом запасов на внутреннем рынке достаточно — дизтопливо доступно на АЗС и на бирже, указывают в Platts.

По данным правительства, в РФ к началу октября собрано более 126 млн тонн зерна, а общий урожай в этом сезоне ожидается на уровне около 140 млн тонн. По мере завершения уборочной кампании спрос на дизтопливо сокращается. Одновременно снижается потребность в летних сортах топлива, что создает предпосылки для их избытка, отмечается в обзоре Platts.

Вице-премьер Александр Новак 2 октября заявил, что внутренний рынок дизтоплива сбалансирован, а в случае перепроизводства власти будут рассматривать возможность частичного открытия экспорта. Запрет на экспорт дизтоплива ранее был продлен до конца октября. Как сообщал господин Новак, РФ производит примерно на 80% больше дизтоплива, чем потребляет внутри страны. При этом значительно наращивать запасы невозможно из-за ограниченных емкостей хранения: дальнейшее накопление может привести к необходимости снижать объемы переработки. Источник “Ъ” поясняет, что традиционно зимой на рынке возникает профицит летнего дизтоплива, поскольку с наступлением холодов оно становится менее востребованным. При этом на бирже сейчас сохраняется высокий спрос на летнее топливо. “Ъ” направил запрос в Минэнерго.

Профицит дизтоплива на российском рынке начал формироваться еще в конце августа, считает управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов. С постепенным выходом НПЗ после ремонтов и завершением сельхозкампании избыток может стать критичным для предприятий, которые уже работают на склад, считает эксперт. Поэтому снятие эмбарго закономерно для рынка. «В России спрос на дизтопливо не такой высокий, как на бензины, и традиционно экспортируется около половины произведенных объемов»,— поясняет господин Фролов. Дополнительное снижение потребления из-за сезонного фактора, по оценке эксперта, позволит нефтекомпаниям покрыть внутренний спрос и восстановить существенные объемы экспорта.

Рынок летнего дизтоплива сейчас сбалансирован: объемы достаточны, а цены находятся на комфортном уровне, говорит вице-президент Российского топливного союза Юрий Матвейко. При этом зимнее дизтопливо на бирже реализуется активно, разброс цен достигает около 30 тыс. руб. за тонну. Основным вопросом остается организация своевременных отгрузок, добавляет он.

Александр Новак, вице-премьер, 2 октября: Дизельное топливо производится в необходимом объеме, поставляется на внутреннем рынке, дефицита нет.

Стоимость зимнего дизтоплива на Петербургской бирже по индексу европейской части РФ 6 октября выросла на 5,78%, до 80,3 тыс. руб. за тонну. Котировка остается вблизи исторического максимума: 1 октября цена достигла рекордных 92,54 тыс. руб. за тонну. Межсезонное дизтопливо подешевело на 0,79%, до 67,94 тыс. руб. за тонну.

О наличии профицита дизтоплива на рынке в августе—сентябре говорит и динамика цен, считает генеральный директор Open Oil Market Сергей Терешкин. В этот период Росстат фиксировал снижение либо стагнацию розничных цен на дизтопливо, а мелкооптовые цены в Центральной России большую часть сентября находились ниже 90 тыс. руб. за тонну. Премия к биржевым ценам при этом устойчиво составляла менее 20 тыс. руб., а иногда снижалась до 15 тыс. руб. за тонну, продолжает эксперт.

Запрет на экспорт создает финансовые потери для НПЗ, отмечает господин Терешкин. При этом потери частично компенсируются ростом демпферных выплат: в сентябре они впервые вышли за 300 млрд руб., а в октябре могут превысить 350 млрд руб., поясняет аналитик.

Рынок топлива постепенно нормализуется, соглашается старший аналитик по нефтегазовому и транспортному секторам компании «Эйлер» Андрей Полищук. «Заметно снижение цен на нефтепродукты на бирже,— говорит он.— Объем предложения также увеличивается, вероятно снятие ограничений на экспорт дизтоплива до конца года».

При этом ситуация с бензином остается более напряженной. По словам господина Матвейко, предложение бензина ограничено, а спрос превышает его более чем в десять раз. «Отдельную проблему создает практика как минимум одного крупного поставщика, продлевающего сделки на три-четыре месяца без гарантий по отгрузке»,— добавляет он. Запрет на экспорт бензина действует до 31 января 2027 года для всех участников рынка.

Ольга Озембловская