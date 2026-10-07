Верховный суд разберет спор «Русала» с его акционером СУАЛом

Как выяснил “Ъ”, Верховному суду РФ (ВС) предстоит разобраться, какое регулирование нужно применять к редомицилированной в Россию компании, акции которой торгуются за рубежом. В конфликте «Русала» с его акционером СУАЛом столкнулись правила Гонконгской биржи и нормы российского законодательства. Верховный суд решит, нужно ли проверять текст предложенных акционером изменений в корпоративные документы компании на соответствие иностранным биржевым правилам. Центробанк поддержал сторону СУАЛа и отдал приоритет законодательству РФ, у арбитражных судов мнения разделились.

В экономколлегию ВС передан спор, в котором «Русал» обжалует постановление ЦБ РФ о привлечении компании к административной ответственности. Постановление было вынесено Центробанком по жалобе СУАЛа (владеет 25,52% голосующих акций «Русала») на отказ совета директоров компании вынести два вопроса на голосование акционеров.

Ситуация начала развиваться в августе 2024 года, когда СУАЛ потребовал созвать внеочередное общее собрание акционеров «Русала» для голосования по трем вопросам. С включением одного из этих вопросов (о выплате дивидендов за первое полугодие) в повестку собрания проблем не возникло. Другие два вопроса касались внесения изменений в устав «Русала» и утверждения документа, регулирующего деятельность органов управления компании, в том числе меняющего порядок взаимодействия с ключевыми контролируемыми организациями.

Эти предложения (с текстами в редакции акционера) совет директоров отказался вынести на голосование. СУАЛ пожаловался на это в ЦБ РФ. В январе 2025 года Банк России счел отказ включить упомянутые вопросы в повестку собрания незаконным и немотивированным, признал «Русал» нарушившим ч. 1 ст. 15.23.1 КоАП РФ и вынес компании предупреждение.

В конце января «Русал» обжаловал это постановление ЦБ в суде. А за пару месяцев до этого в суд за оспариванием отказа совета директоров обратился и СУАЛ. Два этих дела, развивающихся почти параллельно, привели к неожиданным результатам — иски обеих компаний в конечном итоге были отклонены, а арбитражные суды пришли к противоположным выводам.

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