С чистого листинга

Как выяснил “Ъ”, Верховному суду РФ (ВС) предстоит разобраться, какое регулирование нужно применять к редомицилированной в Россию компании, акции которой торгуются за рубежом. В конфликте «Русала» с его акционером СУАЛом столкнулись правила Гонконгской биржи и нормы российского законодательства. Верховный суд решит, нужно ли проверять текст предложенных акционером изменений в корпоративные документы компании на соответствие иностранным биржевым правилам. Центробанк поддержал сторону СУАЛа и отдал приоритет законодательству РФ, у арбитражных судов мнения разделились.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В конфликте «Русала» с СУАЛом столкнулись правила Гонконгской биржи и нормы российского законодательства

Фото: Bobby Yip / Reuters В конфликте «Русала» с СУАЛом столкнулись правила Гонконгской биржи и нормы российского законодательства

Фото: Bobby Yip / Reuters

В экономколлегию ВС передан спор, в котором «Русал» обжалует постановление ЦБ РФ о привлечении компании к административной ответственности. Постановление было вынесено Центробанком по жалобе СУАЛа (владеет 25,52% голосующих акций «Русала») на отказ совета директоров компании вынести два вопроса на голосование акционеров. Ситуация начала развиваться в августе 2024 года, когда СУАЛ потребовал созвать внеочередное общее собрание акционеров «Русала» для голосования по трем вопросам. С включением одного из этих вопросов (о выплате дивидендов за первое полугодие) в повестку собрания проблем не возникло. Другие два вопроса касались внесения изменений в устав «Русала» и утверждения документа, регулирующего деятельность органов управления компании, в том числе меняющего порядок взаимодействия с ключевыми контролируемыми организациями. Эти предложения (с текстами в редакции акционера) совет директоров отказался вынести на голосование. СУАЛ пожаловался на это в ЦБ РФ. В январе 2025 года Банк России счел отказ включить упомянутые вопросы в повестку собрания незаконным и немотивированным, признал «Русал» нарушившим ч. 1 ст. 15.23.1 КоАП РФ и вынес компании предупреждение. В конце января «Русал» обжаловал это постановление ЦБ в суде. А за пару месяцев до этого в суд за оспариванием отказа совета директоров обратился и СУАЛ. Два этих дела, развивающихся почти параллельно, привели к неожиданным результатам — иски обеих компаний в конечном итоге были отклонены, а арбитражные суды пришли к противоположным выводам.

Два суда — два итога “Ъ” изучил доводы сторон, изложенные в судебных актах. Так, «Русал», отстаивая правомерность своего отказа вынести на голосование предложения по изменению корпоративных документов компании, ссылался на п. 15.8.3 своего устава и свой статус МКПАО (международной компании), полученный после редомициляции. Устав, в свою очередь, отсылает к правилам листинга Гонконгской фондовой биржи, где торгуются акции компании. «Русал» считает, что биржевые правила применяются в том числе к порядку созыва и проведения внеочередного общего собрания акционеров. Это означает, что для вынесения вопросов на повестку дня нужно проверить у юристов соответствие предлагаемых текстов документов правилам биржи и законодательству места регистрации компании. Но на запрос «Русала» гонконгские юристы ответили отрицательно, посчитав, что предлагаемая акционером редакция изменений устава и иных корпоративных документов компании противоречит смыслу и требованиям ст. 13.51(1) правил Гонконгской биржи. Это, объясняет компания, и стало причиной отказа. ЦБ РФ и СУАЛ, напротив, считают приоритетными нормы именно российского права, которые обязывают выставить на голосование вопросы, предлагаемые акционером, имеющим определенную долю в компании. По уставу «Русала» для этого достаточно владеть 5% акций. Кроме того, по мнению СУАЛа, правила листинга Гонконгской биржи не применяются к правилам созыва и проведения внеочередного собрания акционеров, это регулируется уставом компании и ст. 65.2 Гражданского кодекса РФ. Также СУАЛ полагает, что биржевые правила касаются раскрытия информации об изменениях в учредительные документы эмитента, но не условий, при которых акционер может предложить такие изменения. Совет же директоров, по мнению акционера, не должен сам изучать тексты предлагаемых документов, а лишь формально проверить наличие права у инициатора вынести вопросы на рассмотрение общего собрания. Те же доводы приводил и ЦБ РФ. Отклонив иск СУАЛа, арбитражные суды признали законным отказ совета директоров включить упомянутые вопросы в повестку дня собрания акционеров, согласившись с применением правил Гонконгской биржи. А в споре по иску «Русала» первая и кассационная инстанции, наоборот, признали отказ совета директоров неправомерным и постановление ЦБ об административном правонарушении законным. Получились два разных исхода в делах, вопрос в которых, по сути, сводится к возможности СУАЛа добиться вынесения на голосование акционеров «Русала» корпоративных документов в предложенной им редакции. Довод о том, что суды в двух делах пришли к противоположным выводам при толковании одних и тех же правовых норм, и стал одним из аргументов жалобы «Русала», которые привлекли внимание ВС. Дело с ЦБ получило шанс на пересмотр — слушание в экономколлегии назначено на 10 ноября.

Разная интерпретация поправок Представитель СУАЛа заявил “Ъ”, что они предлагали изменить устав «Русала» с целью «улучшить корпоративное управление». Эти изменения корпоративных документов, по его словам, должны «позволить миноритарным акционерам номинировать в советы директоров ключевых контролируемых компаний своих представителей для увеличения транспарентности при принятии решений, в том числе по инвестиционной и экологической программам, а также исключить потенциальные злоупотребления и нарушения». В «Русале» эти предложения расценивают иначе. СУАЛ пытался предусмотреть механизм, который давал ему непропорциональное его доле в уставном капитале право корпоративного контроля за деятельностью дочерних и зависимых компаний за счет недопустимого расширения компетенции общего собрания акционеров, сообщил “Ъ” представитель «Русала». Там рассчитывают на справедливое рассмотрение жалобы экономколлегией ВС и учет позиции «Русала» о том, что акционеры должны иметь равные права пропорционально их долям в уставном капитале. Источник “Ъ”, знакомый с ситуацией, уточняет, что речь шла о расширении прав акционеров, владеющих 10% акций и более. В ЦБ сказали, что не комментируют судебные процессы.

Закон, устав и правила Ситуация, в которой одно и то же решение совета одновременно законно и наказуемо, подрывает правовую определенность, и, вероятно, ВС ее устранит, рассчитывает партнер Orchards Вадим Бородкин. При этом мнения юристов по поводу правомерности отказа совета директоров акционеру компании и приоритетности требований биржи разделились. По российскому закону о международных компаниях устав такой организации может предусматривать применение к ней норм иностранного права, регулирующего отношения участников корпорации, а также правил иностранных бирж, поясняет партнер КА Pen & Paper Станислав Данилов. При этом, указывает Вадим Бородкин, п. 35.5 устава «Русала» обязывает компанию соблюдать правила листинга без изъятий, пока акции торгуются в Гонконге. 502,8 миллиарда рублей составила общая сумма исков по корпоративным спорам, поданным в арбитражные суды РФ за 2025 год Впрочем, управляющий партнер АБ МУР Давид Кононов не согласен с тем, что применимость правил Гонконгской биржи влечет законность отказа акционеру. Его сомнения разделяет и господин Данилов: «Законодатель не уточняет, в какой части могут применяться правила бирж, могут ли они регулировать отношения участников компании, как это прямо сказано про нормы иностранного права, и могут ли биржевые требования противоречить более сильному источнику, то есть закону». На его взгляд, было бы крайне странно считать, что правила биржи, то есть частной или полупубличной корпорации, обладают сверхнормативной силой и стоят выше норм иностранного и российского законов. Господин Бородкин трактует ситуацию так, что устав «Русала» разрешает совету директоров отказать акционеру в вынесении вопроса на голосование собрания, если его предложение не соответствует требованиям устава и правил биржи. По его мнению, это подразумевает и проверку советом предлагаемых изменений в корпоративные документы компании, а не механический перенос в повестку любого текста от акционера. Запросив заключение гонконгских юристов, совет поступил так, как и должен поступать добросовестный и разумный директор, учитывая риск принятия мер со стороны биржи, констатирует Вадим Бородкин.

«Аморфные формулировки» Правила листинга действительно требуют юридического подтверждения соответствия им поправок к корпоративным документам эмитента, но отрицательное заключение юридических консультантов не должно подменять самостоятельную юридическую оценку суда, отмечает господин Кононов. По его словам, суд должен был установить, какому конкретно требованию биржи какие из предложенных изменений противоречат, однако в судебных актах этого сопоставления нет. Господин Данилов тоже обращает внимание на общие и достаточно «аморфные формулировки» заключения о противоречии смыслу правил и несоответствии ожиданиям Гонконгской биржи без объяснений, что именно в поправках нарушает такое-то правило. Юристы уверены, что итоговая позиция ВС будет важна для всех редомицилированных компаний с иностранным листингом.

Анна Занина, Полина Трифонова, Андрей Ковалев