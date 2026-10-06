Оборот розничной торговли на Ставрополье достиг более 542 млрд рублей

Оборот розничной торговли в Ставропольском крае в первом полугодии 2026 года составил 542,2 млрд руб. По итогам года власти прогнозируют рост показателя на 4,5%, до более чем 1,1 трлн руб. Об этом сообщил министр экономического развития края Антон Доронин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В 2025 году оборот розничной торговли в регионе превысил 1 трлн руб. В сопоставимых ценах показатель вырос на 9,4% год к году. Власти связывают динамику с сохранением покупательской активности населения.

К 2029 году Ставропольский край планирует увеличить оборот розничной торговли более чем до 1,3 трлн руб. Темпы роста, согласно прогнозу социально-экономического развития региона, должны составить 2,2% в 2027 году и достичь 3% к 2029 году.

Рост оборота власти рассчитывают обеспечить за счет расширения местного производства продуктов питания, развития непродовольственного сегмента и торговой инфраструктуры. Одним из факторов роста министр также называл ярмарочную торговлю. Сейчас в крае работают 585 ярмарочных площадок, что более чем на 2% больше, чем годом ранее. С начала 2026 года проведено около 26,7 тыс. ярмарок — на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Константин Соловьев