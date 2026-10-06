Россия сыграла вничью в товарищеском матче с Нигерией

Сборная России сыграла вничью в товарищеском матче с командой Нигерии. Встреча завершилась со счетом 3:3. Матч прошел в Нижнем Новгороде.

В составе сборной России отличились Лечи Садулаев (30-я минута), Матвей Кисляк (45+2) и Алексей Миранчук (54). В команде Нигерии — Келечи Ихеаначо (10-я минута), Питер Эдокполор (78) и Акор Адамс (90+4).

Результат матча будет учитываться в рейтинге Международной федерации футбола (FIFA). Россия в нем занимает 35-е место. Нигерия — 29-е.