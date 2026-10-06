ДоброFON перечислил в фонд «Подарок Ангелу» 852,2 тыс. рублей по итогам матча КХЛ

Матч регулярного чемпионата FONBET Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между уфимским «Салаватом Юлаевым» и новосибирской «Сибирью» был приурочен ко Всемирному дню поддержки людей с церебральным параличом, который ежегодно отмечается в первую среду октября.

Совместная акция «Салавата Юлаева», благотворительной программы «ДоброFON» и фонда «Подарок Ангелу» проводится пятый год подряд. Игроки уфимского клуба вышли на лед в джерси, на которые были нанесены рисунки детей с ДЦП. Фамилии хоккеистов были написаны Доброшрифтом, созданным подопечными фонда «Подарок Ангелу», который помогает детям с церебральным параличом и нарушениями опорно-двигательного аппарата. Процедуру символического вбрасывания произвел Егор Шумков — болельщик «Салавата Юлаева» с ДЦП.

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу «Сибири». Программа «ДоброFON» умножила количество зрителей матча на 100 и в итоге перечислила в фонд 852,2 тыс. рублей.

Следующая совместная акция ДоброFON и фонда «Подарок Ангелу» пройдет 9 октября. Магнитогорский «Металлург» проведет домашний «Доброматч» с «Салаватом Юлаевым».

Арнольд Кабанов