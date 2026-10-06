В Псковской области на ремонт водопропускных труб на А-122 выделят 155,8 млн рублей

В Псковской области объявили тендер на текущий ремонт искусственных сооружений на федеральной автомобильной дороге А-122. Информация о закупке опубликована на государственном портале закупок.

Подрядчику предстоит отремонтировать водопропускные трубы на участке трассы с 553-го по 574-й километр. В перечень работ войдут подготовка территории, демонтаж барьерных ограждений и сигнальных столбиков, фрезерование асфальтобетонного покрытия и подрубка его кромок.

На время ремонта подрядчик должен обеспечить безопасное движение транспорта и установить необходимые технические средства регулирования. Кроме того, предусмотрены земляные работы, устройство и укрепление обочин, откосов и кюветов.

После завершения основных работ необходимо восстановить дорожную одежду на основном ходу трассы и примыканиях. На участке предусмотрено устройство щебеночного и асфальтобетонного слоев.

Начальная цена контракта составляет 155,7862 млн рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 22 октября, а определить победителя планируют 27 октября.

Матвей Николаев