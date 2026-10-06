Доля льготных программ в общем объеме ипотечных кредитов в сентябре достигла 72%

Доля кредитов с господдержкой в общем количестве ипотечных выдач в сентябре текущего года достигла 72%, максимального значения с февраля. Это следует из опубликованных данных ПАО «Дом.РФ». При этом в сентябре объем выдач льготных кредитов вырос почти вдвое по сравнению с августом — 72 тыс. кредитов на 440 млрд руб. против 35 тыс. на 214 млрд руб. Общий объем выданной ипотеки, по данным «Дом.РФ», в минувшем месяце достиг 614 млрд руб., максимума с декабря 2025 года.

Резкий рост активности во многом был связан с желанием заемщиков оформить льготную семейную ипотеку до ужесточения условий. С 1 октября ставки по госпрограмме дифференцировали в зависимости от количества детей и региона. В частности, ставки на прежнем уровне (6% годовых) и ниже могут получить лишь семьи с тремя детьми и более. При этом лимит сокращается до 10 млн руб., а срок субсидирования ограничивается 15 годами. Эксперты рассматривают сентябрьский всплеск спроса на семейную ипотеку прежде всего как сделки, которые клиенты заключили раньше, чем планировали, из-за вступления в силу новых условий. «Это не расширение реального спроса»,— констатирует старший директор рейтингов финансовых институтов НРА Наталия Богомолова.

В крупнейших банках подтверждают взрывную динамику последнего месяца в сегменте льготной ипотеки. Ранее Сбербанк сообщал, что выдал по семейной ипотеке кредиты на 302,8 млрд руб., более чем в два раза больше, чем в августе. В ВТБ выдачи за месяц также выросли более чем вдвое: банк заключил свыше 3,4 тыс. договоров почти на 23 млрд руб. Кроме того, в Альфа-банке сообщили “Ъ” о росте общих ипотечных выдач до 44,5 млрд руб. (рост почти в 1,7 раза по сравнению с августом). По информации банка, основной вклад внесла семейная ипотека — ее доля достигла 67% (тогда как в августе составляла менее 55%). Банк «Дом.РФ» предоставил по льготной программе более 2,4 тыс. кредитов на 16 млрд руб. В Абсолют-банке объем сделок по всем программам ипотеки с господдержкой, большую часть которой составляла семейная ипотека, увеличился на 65%. Исходя из прежних данных объем можно оценить в 2 млрд руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «Семьи поторопились с ипотекой»