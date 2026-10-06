Доля льготных программ в общем объеме ипотечных кредитов в сентябре достигла 72%
Доля кредитов с господдержкой в общем количестве ипотечных выдач в сентябре текущего года достигла 72%, максимального значения с февраля. Это следует из опубликованных данных ПАО «Дом.РФ». При этом в сентябре объем выдач льготных кредитов вырос почти вдвое по сравнению с августом — 72 тыс. кредитов на 440 млрд руб. против 35 тыс. на 214 млрд руб. Общий объем выданной ипотеки, по данным «Дом.РФ», в минувшем месяце достиг 614 млрд руб., максимума с декабря 2025 года.
Резкий рост активности во многом был связан с желанием заемщиков оформить льготную семейную ипотеку до ужесточения условий. С 1 октября ставки по госпрограмме дифференцировали в зависимости от количества детей и региона. В частности, ставки на прежнем уровне (6% годовых) и ниже могут получить лишь семьи с тремя детьми и более. При этом лимит сокращается до 10 млн руб., а срок субсидирования ограничивается 15 годами. Эксперты рассматривают сентябрьский всплеск спроса на семейную ипотеку прежде всего как сделки, которые клиенты заключили раньше, чем планировали, из-за вступления в силу новых условий. «Это не расширение реального спроса»,— констатирует старший директор рейтингов финансовых институтов НРА Наталия Богомолова.
В крупнейших банках подтверждают взрывную динамику последнего месяца в сегменте льготной ипотеки. Ранее Сбербанк сообщал, что выдал по семейной ипотеке кредиты на 302,8 млрд руб., более чем в два раза больше, чем в августе. В ВТБ выдачи за месяц также выросли более чем вдвое: банк заключил свыше 3,4 тыс. договоров почти на 23 млрд руб. Кроме того, в Альфа-банке сообщили “Ъ” о росте общих ипотечных выдач до 44,5 млрд руб. (рост почти в 1,7 раза по сравнению с августом). По информации банка, основной вклад внесла семейная ипотека — ее доля достигла 67% (тогда как в августе составляла менее 55%). Банк «Дом.РФ» предоставил по льготной программе более 2,4 тыс. кредитов на 16 млрд руб. В Абсолют-банке объем сделок по всем программам ипотеки с господдержкой, большую часть которой составляла семейная ипотека, увеличился на 65%. Исходя из прежних данных объем можно оценить в 2 млрд руб.
Подробнее — в материале «Ъ» «Семьи поторопились с ипотекой»
Досрочное оформление части семейных кредитов переносит спрос из следующих месяцев, поэтому после 1 октября ожидается просадка выдач, а в четвертом квартале — спад относительно темпов января—сентября. По оценке Абсолют-банка, объем выдач по программе может снизиться на 20–30%; при этом доля семей с двумя и тремя детьми среди заемщиков вырастет главным образом из-за сокращения числа семей с одним ребенком, а не из-за расширения этой группы.
Ключевое ограничение для спроса — не только ставка, но и сокращение срока кредитования: оно увеличивает ежемесячный платеж, который напрямую влияет на решение покупать жилье или отказаться от сделки. При менее доступном платеже часть семей может не пройти прежние требования по долговой нагрузке. Если льготная ставка окажется равной или лишь немного ниже рыночной, заемщики могут выбирать ипотеку на более дешевое вторичное жилье, что ослабит спрос на новостройки.