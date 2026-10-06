Нобелевку по физике дали за регистрацию космических частиц на Южном полюсе

Нобелевскую премию по физике в 2026 году присудили за «решающий вклад» в создание нейтринной обсерватории IceCube и открытие «высокоэнергетических нейтрино астрофизического происхождения». Награду получит исследователь из Висконсинского университета Фрэнсис Хальцен. В конце 1980-х годов он предложил изучать сверхмощные процессы в далекой вселенной с помощью нейтринной обсерватории во льдах Антарктиды. Эта идея «проложила путь для нового вида астрономии», отмечается в решении Нобелевского комитета.

IceCube стала одной из первых установок, позволивших с высокой степенью уверенности и с хорошей статистикой регистрировать такие частицы, рассказывает исследователь физического факультета Университета ИТМО Илья Павлов. Для этого потребовалось «нетривиальное научно-инженерное решение» — создать детектор в кубическом километре чистейшего антарктического льда, разместив в нем сотни оптических детекторов, которые фиксируют вторичное излучение, возникающее при взаимодействии нейтрино с веществом. «Мы до сих пор не до конца понимаем, как устроены нейтрино и как именно они вписываются в стандартную модель физики элементарных частиц,— отмечает Илья Павлов.— Поэтому любое экспериментальное изучение нейтрино проливает свет на фундаментальные свойства этой малоизученной частицы, которую при этом крайне сложно регистрировать».

Эксперт отмечает, что космос можно изучать разными способами: в оптическом диапазоне, регистрировать радио- и рентгеновское излучение, а можно обнаруживать нейтрино, которые прилетают от различных источников, например от активных ядер галактик, взрывов сверхновых и других астрофизических объектов. «Такая дополнительная, комплементарная информация очень полезна в астрономии. Это называется многоканальной астрономией, когда наблюдения в разных каналах позволяют получить более полную информацию об одном и том же объекте или процессе»,— заключает он.

Подробнее — в материале «Ъ» «Космические послания вмерзли в лед»