За четыре года число россиян со скрытыми заработками сократилось на треть
Численность трудоспособных россиян, у которых нет официальных источников дохода, по итогам 2025 года составила 8 млн человек — на 3,7 млн, или на треть, меньше, чем было на начало 2022 года (11,7 млн). Такие данные в ходе парламентских слушаний в Совете федерации привел глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров.
Общая численность граждан без официальных источников доходов, по данным ФНС, сейчас составляет 69 млн человек из 146,9 млн россиян. В эту категорию кроме официально не работающих в трудоспособном возрасте (зона контроля для ФНС) служба включает и граждан, которые не считаются активными на рынке труда: детей, неработающих студентов и пенсионеров (с их доходов, даже если они есть, не платятся НДФЛ и страховые взносы).
Сокращение числа трудоспособных с неустановленными источниками доходов является в том числе результатом работы контрольно-аналитического блока ФНС по проверке 3,4 млн российских работодателей. Эти проверки проводятся с учетом индикаторов риска, среди которых выплаты работникам ниже МРОТ и зарплаты меньше среднерыночных в регионе. За 2025 год обеление отношений с работниками позволило ФНС дополнительно собрать 29 млрд руб. в виде НДФЛ и страховых взносов, за первую половину этого года — еще 27 млрд руб.
Подробнее — в материале «Ъ» «У доходов отбирают тень»
Федеральная налоговая служба выявляет граждан с неустановленными источниками дохода, в том числе проверяя неработающих лиц. Для этого используются сведения от различных ведомств, а также данные из социальных сетей и площадок частных объявлений, чтобы обнаружить нелегальные трудовые отношения и незадекларированные доходы.
Сокращение числа таких граждан происходит за счет работы с работодателями. В 2025 году около 150 тысяч работодателей были приглашены на комиссии по противодействию нелегальной занятости. По итогам этих мероприятий примерно 66 тысяч компаний повысили зарплаты или легализовали 217 тысяч сотрудников, не являющихся самозанятыми. Министерство труда также сообщало, что в 2025 году почти 1 миллион сотрудников вышли из тени, а 976 тысяч человек легализовались на рынке труда.