За четыре года число россиян со скрытыми заработками сократилось на треть

Численность трудоспособных россиян, у которых нет официальных источников дохода, по итогам 2025 года составила 8 млн человек — на 3,7 млн, или на треть, меньше, чем было на начало 2022 года (11,7 млн). Такие данные в ходе парламентских слушаний в Совете федерации привел глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров.

Общая численность граждан без официальных источников доходов, по данным ФНС, сейчас составляет 69 млн человек из 146,9 млн россиян. В эту категорию кроме официально не работающих в трудоспособном возрасте (зона контроля для ФНС) служба включает и граждан, которые не считаются активными на рынке труда: детей, неработающих студентов и пенсионеров (с их доходов, даже если они есть, не платятся НДФЛ и страховые взносы).

Сокращение числа трудоспособных с неустановленными источниками доходов является в том числе результатом работы контрольно-аналитического блока ФНС по проверке 3,4 млн российских работодателей. Эти проверки проводятся с учетом индикаторов риска, среди которых выплаты работникам ниже МРОТ и зарплаты меньше среднерыночных в регионе. За 2025 год обеление отношений с работниками позволило ФНС дополнительно собрать 29 млрд руб. в виде НДФЛ и страховых взносов, за первую половину этого года — еще 27 млрд руб.

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