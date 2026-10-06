В Калининградской области двух мужчин арестовали по делу об изнасиловании 18-летней девушки

В Калининградской области двух мужчин заключили под стражу по делу об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера в отношении 18-летней девушки. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Гурьевском районе двух жителей Калининградской области заключили под стражу по делу об изнасиловании

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ В Гурьевском районе двух жителей Калининградской области заключили под стражу по делу об изнасиловании

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

По версии следствия, в ночь на 4 октября 2026 года 24-летний и 22-летний жители области, находясь в состоянии алкогольного опьянения в съемном доме в одном из поселков Гурьевского района, совершили преступления в отношении малознакомой 18-летней девушки. Как утверждают следователи, из-за физического превосходства мужчин она не смогла оказать им сопротивление.

Уголовное дело расследуется по п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование, совершенное группой лиц) и п. «а» ч. 2 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные группой лиц).

Мужчин задержали в качестве подозреваемых, после допроса им предъявили обвинения. По ходатайству следствия суд избрал обоим меру пресечения в виде заключения под стражу. Они останутся под арестом до 4 декабря 2026 года.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и продолжают собирать доказательства по уголовному делу.

Матвей Николаев