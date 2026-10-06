На танкере в Черном море вблизи «Сириуса» произошел пожар

В акватории Черного моря горит танкер, сообщает пресс-служба РСЧС по Краснодарскому краю в Telegram-канале. Пляжи федеральной территории «Сириус» будут закрыты. Спасатели просят жителей и гостей федеральной территории воздержаться от длительного пребывания на улицах и не открывать окна.

Мэрия Сочи и администрация «Сириуса» не комментируют ситуацию. Вечером в местных пабликах стали появляться фотографии дыма и пламени, которые видны на большом расстоянии.

Спасатели совместно со специалистами Росгидромета проводят мониторинг состояния воды и воздуха в Сочи и на федеральной территории «Сириус».

Анна Перова, Краснодар