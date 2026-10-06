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В Ленобласти приставы взыскали более 12,5 млн рублей штрафов за пьяное вождение

В Ленинградской области за несколько месяцев 2026 года судебные приставы получили 911 исполнительных производств о взыскании штрафов за управление автомобилем в нетрезвом виде и отказ от медицинского освидетельствования. Об этом 6 октября сообщили в региональном управлении ФССП.

В Ленобласти приставы получили 911 дел о неоплаченных штрафах за пьяное вождение

В Ленобласти приставы получили 911 дел о неоплаченных штрафах за пьяное вождение

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В Ленобласти приставы получили 911 дел о неоплаченных штрафах за пьяное вождение

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Речь идет о водителях, которых оштрафовали на 45 тыс. рублей и временно лишили права управления автомобилем, но они не оплатили штрафы в установленный срок.

За неполный 2026 год приставы принудительно взыскали с автомобилистов более 12,5 млн рублей. Еще по 189 исполнительным производствам задолженность удерживают из заработной платы водителей, лишенных права управления транспортом.

Матвей Николаев

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