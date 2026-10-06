В Ленобласти приставы взыскали более 12,5 млн рублей штрафов за пьяное вождение

В Ленинградской области за несколько месяцев 2026 года судебные приставы получили 911 исполнительных производств о взыскании штрафов за управление автомобилем в нетрезвом виде и отказ от медицинского освидетельствования. Об этом 6 октября сообщили в региональном управлении ФССП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Ленобласти приставы получили 911 дел о неоплаченных штрафах за пьяное вождение

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ В Ленобласти приставы получили 911 дел о неоплаченных штрафах за пьяное вождение

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Речь идет о водителях, которых оштрафовали на 45 тыс. рублей и временно лишили права управления автомобилем, но они не оплатили штрафы в установленный срок.

За неполный 2026 год приставы принудительно взыскали с автомобилистов более 12,5 млн рублей. Еще по 189 исполнительным производствам задолженность удерживают из заработной платы водителей, лишенных права управления транспортом.

Матвей Николаев