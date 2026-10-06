Ушаков прокомментировал идею встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина в Китае
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин договорились провести встречу на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Китае. При этом пока неизвестно, какое «окно» в графике саммита будет выбрано для переговоров. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
На вопрос о трехсторонней встрече лидеров России, Китая и США на саммите господин Ушаков ответил, что такие переговоры пока не прорабатывались. «Эта идея витает в воздухе. Все о ней знают, прежде всего знают журналисты, но и мы тоже об этом знаем... Честно говоря, вот такой практической проработкой этой встречи пока еще никто не занимался»,— сказал господин Ушаков.
Помощник президента допустил, что вопрос с трехсторонней встречей прояснится, когда руководство Китая составит расписание саммита. По его словам, в расписании, скорее всего, будут предусмотрены «специальные окна и для двусторонних встреч, и, возможно, для трехсторонних».
Саммит АТЭС пройдет с 18 по 19 ноября в городе Шэньчжэнь. Российский президент поддержал проведение трехсторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом и Си Цзиньпином на саммите АТЭС в Китае. Для этого необходимо определить повестку, отметил Владимир Путин.
Как отмечал Юрий Ушаков, ключевая роль в подготовке трехсторонней встречи принадлежит хозяевам саммита — китайской стороне. Для организации такого мероприятия потребуются определенные усилия и дипломатическая подготовка.
Возможность проведения встречи в таком формате обсуждалась на переговорах Владимира Путина и Си Цзиньпина в Бишкеке 31 августа. Однако для перехода от обсуждения к практической организации необходимо провести дипломатические консультации.