Goldman Sachs: цены на дизель останутся высокими и в 2027 году

По прогнозам американского инвестбанка Goldman Sachs (GS), цены на дизельное топливо могут остаться высокими в течение 2027 года, сообщает телеканал CNBC. По мнению аналитиков GS, это происходит из-за комбинации двух факторов — ограниченных мощностей нефтеперерабатывающих заводов и растущего спроса со стороны правительств и компаний, которые пытаются восстановить истощенные запасы топлива.

GS прогнозирует, что в 2027 году разница (спред) между ценой дизельного топлива и сырой нефти составит $40. Это вдвое выше, чем спред последних лет — около $20. GS ожидает стабилизации цен на нефть марки Brent около $80 за баррель по мере постепенной нормализации поставок через Ормузский пролив.

«Если в следующем году произойдет восстановление спроса на топливном рынке, то, по нашим оценкам, мировой нефтеперерабатывающей отрасли придется выйти на максимальный за последние два десятилетия уровень загрузки мощностей»,— полагает аналитик инвестбанка Никхил Бандари.

Евгений Хвостик