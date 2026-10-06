Goldman Sachs: цены на дизель останутся высокими и в 2027 году
По прогнозам американского инвестбанка Goldman Sachs (GS), цены на дизельное топливо могут остаться высокими в течение 2027 года, сообщает телеканал CNBC. По мнению аналитиков GS, это происходит из-за комбинации двух факторов — ограниченных мощностей нефтеперерабатывающих заводов и растущего спроса со стороны правительств и компаний, которые пытаются восстановить истощенные запасы топлива.
GS прогнозирует, что в 2027 году разница (спред) между ценой дизельного топлива и сырой нефти составит $40. Это вдвое выше, чем спред последних лет — около $20. GS ожидает стабилизации цен на нефть марки Brent около $80 за баррель по мере постепенной нормализации поставок через Ормузский пролив.
«Если в следующем году произойдет восстановление спроса на топливном рынке, то, по нашим оценкам, мировой нефтеперерабатывающей отрасли придется выйти на максимальный за последние два десятилетия уровень загрузки мощностей»,— полагает аналитик инвестбанка Никхил Бандари.
Главным узким местом для наращивания выпуска дизеля остаются мощности гидроочистки: из-за ограничений по сере НПЗ не могут без дополнительных последствий вовлечь в дизель больше тяжелого газойля и компонентов крекинга. Поэтому увеличение поставок нефти само по себе не гарантирует быстрого роста предложения готового топлива.
На рынок одновременно давят создание трейдерами буферных запасов, подготовка к отопительному сезону, осенняя нагрузка в агросекторе и плановые ремонты европейских и азиатских НПЗ. Остаточное техническое обслуживание способно удерживать переработку ниже исторических значений, сокращая пространство для пополнения запасов.
Даже при технической возможности изменить режим работы за несколько дней эффект ограничивают процедуры в ЕС, логистика и сертификация партий: заметный результат ожидался не ранее ноября—декабря 2026 года, то есть в период сезонного спроса.