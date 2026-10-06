FIS выдала нейтральный статус лыжнику Савелию Коростелеву

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) предоставила нейтральный статус Савелию Коростелеву. Об этом сообщается на сайте организации.

Также нейтральный статус получили тренеры Данил Акимов и Егор Немтинов. На данный момент к участию в турнирах под эгидой FIS допущены 38 атлетов и 29 специалистов из России.

Савелию Коростелеву 22 года. На Олимпиаде-2026 в Италии он занял четвертое место в скиатлоне и пятое — в марафоне. Также в прошлом сезоне лыжник завоевал бронзу в гонке с раздельным стартом на 10 км классическим стилем на этапе Кубка мира в финском Лахти.

В конце сентября FIS изменила условия получения нейтрального статуса. Из перечня требований был исключен пункт, запрещавший присваивать его спортсменам, связанным со структурами, аффилированными с вооруженными силами или органами безопасности. Пока он действовал, на получение статуса не могли претендовать, например, члены обществ ЦСКА и «Динамо».

Арнольд Кабанов