FIS выдала нейтральный статус лыжнику Савелию Коростелеву
Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) предоставила нейтральный статус Савелию Коростелеву. Об этом сообщается на сайте организации.
Также нейтральный статус получили тренеры Данил Акимов и Егор Немтинов. На данный момент к участию в турнирах под эгидой FIS допущены 38 атлетов и 29 специалистов из России.
Савелию Коростелеву 22 года. На Олимпиаде-2026 в Италии он занял четвертое место в скиатлоне и пятое — в марафоне. Также в прошлом сезоне лыжник завоевал бронзу в гонке с раздельным стартом на 10 км классическим стилем на этапе Кубка мира в финском Лахти.
В конце сентября FIS изменила условия получения нейтрального статуса. Из перечня требований был исключен пункт, запрещавший присваивать его спортсменам, связанным со структурами, аффилированными с вооруженными силами или органами безопасности. Пока он действовал, на получение статуса не могли претендовать, например, члены обществ ЦСКА и «Динамо».
Для Савелия Коростелева изменение правил FIS означает, что сама принадлежность к ЦСКА или другому спортивному сообществу, связанному с вооруженными силами, больше не препятствует получению нейтрального статуса. При этом спортсмены, добровольно заключившие контракт с вооруженными силами или органами национальной безопасности России либо Белоруссии, по-прежнему к соревнованиям не допускаются.
Нейтральный статус дает Коростелеву возможность выступать во всех турнирах под эгидой FIS в сезоне-2026/27, но только в индивидуальных дисциплинах и без флага, гимна и национальной символики на форме. Для участия требуется подписать декларацию о нейтралитете и подать заявку до 15 декабря; при нарушении критериев FIS статус может быть аннулирован.