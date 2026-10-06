Сотрудник администрации в Херсонской области погиб в результате атаки ВСУ

В Херсонской области при атаке дрона вооруженных сил Украины в Голопристанском округе погиб сотрудник администрации. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Сегодня за Долматовкой FPV-дрон ВСУ атаковал автомобиль голопристанской администрации. В машине возвращались сотрудники комиссии, которые обследовали разрушенное жилье в прифронтовых населенных пунктах. Один сотрудник администрации погиб. Еще один, по предварительным данным, контужен, двое не пострадали»,— рассказал господин Сальдо.

По его словам, эти люди документировали повреждения домов, чтобы жители могли получить положенные компенсации. Губернатор области выразил соболезнования родным и близким погибшего, пообещав его семье оказать всю необходимую помощь.

Александр Дремлюгин, Симферополь