Талибы приняли участие в «московском формате» консультаций по Афганистану

В Москве побывала представительная делегация Исламского Эмирата Афганистан во главе с министром иностранных дел Амир Ханом Моттаки. Талибы приняли участие в так называемом московском формате консультаций по Афганистану, а также были приняты главой МИД РФ Сергеем Лавровым, вице-премьером Алексеем Оверчуком и секретарем Совбеза РФ Сергеем Шойгу.

Приветствуя Амир Хана Моттаки, секретарь СБ РФ отметил, что российско-афганское партнерство налаживается по всем направлениям. «Это и вопросы безопасности, и политические контакты, и торгово-экономическое сотрудничество»,— перечислил он, добавив, что этому поспособствовало официальное признание Россией Афганистана в июле 2025 года. Россия первой из всех государств мира объявила об официальном признании Исламского Эмирата Афганистан. Этому предшествовало решение Верховного суда РФ о приостановке запрета деятельности движения «Талибан», пришедшего к власти в Афганистане в августе 2021 года.

«Заинтересованы в том, чтобы Афганистан был единым, независимым и мирным государством. Готовы к сотрудничеству в сфере борьбы с терроризмом и наркопреступностью»,— заявил на встрече с афганской делегацией Сергей Шойгу. По его словам, власти РФ считают важной задачей в контексте укрепления региональной безопасности и стабильности интеграцию Афганистана в международные связи, а также в транспортные и энергетические проекты. Коснулся секретарь СБ РФ и крайне сложной гуманитарной ситуации в Афганистане. Из его комментария следует, что ответственность за нее несут страны НАТО. «Убеждены, что непростая гуманитарная ситуация, с которой сегодня сталкивается ваша страна,— это результат безответственного 20-летнего присутствия представителей Запада на вашей земле»,— заявил Сергей Шойгу. При этом он назвал «абсолютно неприемлемыми» звучащие на Западе, в том числе из уст американских официальных лиц, заявления о возможном возвращении военной инфраструктуры и военных объектов США и НАТО на территорию Афганистана. «Видимо, история их ничему не учит»,— отметил Сергей Шойгу.

Подробнее — в материале «"Московский формат" подкрепили двусторонним»