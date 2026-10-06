Два человека пострадали при ударе дронов в Белгородской области

Двое мужчин пострадали при ударе беспилотников по Белгородской области. Один получил травму при налете FPV-дрона на сельхозтехнику в селе Белянка Шебекинского округа, другой — при ударе БПЛА по автомобилю в городе Шебекино. Им оказали медицинскую помощь, сообщает оперштаб региона в Telegram.

Беспилотники также атаковали села Маломихайловка, Верхнеберезово, Криничное и поселок Ракитное. При детонации БПЛА в городе Грайворон была повреждена крыша социального объекта. В селе Дунайка Грайворонского округа из-за взрыва FPV-дрона пробиты крыши, выбиты окна в двух частных домах и хозпостройке. Также сообщается о повреждении остекления частных домов в селах Почаево и Казачья Лисица.

Еще один FPV-дрон ударил по грузовику на окраине города Валуйки и повредил машину. В селе Долгое Валуйского округа беспилотник сдетонировал во дворе частного дома — повреждены крыша и остекление. В поселке Майский Белгородского округа при взрыве дрона поврежден прицеп грузовика, кабина еще одного была разбита после атаки FPV-дрона в районе села Крутой Лог.