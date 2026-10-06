Банкир закрыл кредиты заочно

В Москве в заочном режиме вынесен приговор бывшему владельцу обанкротившегося ОАО «Смоленский банк» гражданину Украины Павлу Шитову (участник экстремистского объединения, чья деятельность запрещена в РФ). Находящийся уже более десяти лет в международном розыске экс-финансист признан виновным в хищении из банка более 600 млн руб., а также его преднамеренном банкротстве. Ранее несколько его сообщников были осуждены, одного из них после освобождения вместе с семьей убили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев / Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев / Коммерсантъ

Тверской суд Москвы вынес приговор бывшему владельцу Смоленского банка 54-летнему гражданину Украины Павлу Шитову (признан судом участником экстремистского объединения, чья деятельность запрещена в РФ). Его дело в заочном порядке рассматривалось более двух лет. В итоге обвинявшийся в особо крупных мошенничестве и растрате, злоупотреблении полномочиями и преднамеренном банкротстве (ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 160, ч. 2 ст. 201 и ст. 196 УК РФ) экс-банкир был признан виновным и приговорен к 14 годам колонии и штрафу в размере 3,5 млн руб. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны — Агентства по страхованию вкладов (АСВ) — и взыскал с бывшего финансиста солидарно с осужденными ранее подельниками в счет возмещения ущерба более 8,4 млрд руб. Отдельно с финансиста в пользу АСВ и трех признанных потерпевшими физлиц взыскано еще почти 2,7 млрд руб.

Уголовное дело о финансовых махинациях в Смоленском банке следственный департамент МВД возбудил в сентябре 2014 года. На момент отзыва лицензии (13 декабря 2013 года) долг финансового учреждения перед кредиторами составлял более 19 млрд руб., в том числе перед физлицами — 12,5 млрд руб.

Как установили следствие и суд, хищения из располагавшегося в Смоленске головного офиса банка осуществлялись через столичный филиал. По материалам дела, узнав заранее о предстоящем отзыве Центробанком лицензии, руководство Смоленского банка приостановило обслуживание счетов клиентов, ссылаясь на технические сбои. На самом же деле в это время через московский филиал банка фигуранты дела активно приобретали у подконтрольных им фиктивных компаний ничем не обеспеченные ценные бумаги, выдавали фирмам-однодневкам кредиты и отчуждали в их пользу недвижимое имущество кредитного учреждения. В частности, кредит в размере более 600 млн руб. был выдан не ведущему реальной финансово-хозяйственной деятельности столичному ООО «Юникомфинанс». При этом, как установило следствие, схема хищений была четко проработана и на первый взгляд перевод денег из банка казался вполне обоснованным.

Например, заемщики предоставляли кредитному учреждению липовые отчетности о коммерческой деятельности, а входившие в преступную группу банкиры подготавливали заведомо ложные «профессиональные суждения о категории качества ссуды».

В итоге похищенные деньги ушли на счета подконтрольных фигурантам иностранных компаний, а руководство инициировало процедуру преднамеренного банкротства.

Организатором преступления — а рассмотренный Тверским судом эпизод лишь часть расследования масштабных хищений в Смоленском банке — был признан сбежавший за границу и объявленный в международный розыск экс-владелец банка. Осуществлять махинации ему помогали бывшие председатель правления ОАО «Смоленский банк» Анатолий Данилов, осужденный в сентябре 2016 года, правда по другим эпизодам, на семь лет условно за мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ), неправомерные действия при банкротстве (ч. 2 ст. 195 УК РФ) и причинение имущественного вреда путем обмана или злоупотребления доверием (ч. 2 ст. 165 УК РФ), заместители управляющего московским филиалом Михаил Яхонтов и Роман Щербаков, а также начальники кредитного и юридического департаментов Дмитрий Скоркин и Тимур Акберов. Четверо последних 5 марта 2019 года по приговору Тверского суда получили от четырех до шести лет лишения свободы.

С учетом проведенного под арестом времени к 2020 году все осужденные уже вышли на свободу. При этом получившему шесть лет Михаилу Яхонтову пробыть на воле довелось совсем недолго. В октябре 2021 года экс-банкир вместе с женой и восьмилетним сыном были убиты в собственной квартире в ЖК «Воробьевы горы» на Мосфильмовской улице. Предполагаемого убийцу, 55-летнего Андрея Скрипкина, спустя сутки задержали в Белоруссии. На первом же допросе он сознался в тройном убийстве, рассказав, что причиной были некие финансовые разногласия с экс-банкиром, а его супругу и ребенка он убил как свидетелей. Впрочем, российским правоохранителям допросить Андрея Скрипкина не удалось: в день этапирования в Россию он покончил с собой в Витебском СИЗО.

Олег Рубникович