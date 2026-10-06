На курорте высадили 50 хвойных саженцев и открыли арт-объект «Кольца времени»

Еще десять саженцев хвойного дерева-долгожителя обрели почву в районе экотропы «Терренкур Маркотх». Инициатор экологической акции — компания «Магнит» — помимо высадки кедров подарил городу арт-объект «Кольца времени», символизирующий здоровье природы. Участники мероприятия отмечают, что высаженные деревья смогут внести свой вклад в восстановление экосистемы курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Магнит» Фото: пресс-служба «Магнит»

В Молодежном парке Геленджика на улице Десантной состоялась высадка 40 саженцев молодых ливанских кедров. Инициатором экологической акции, которая прошла в рамках Международного форума «БИОПРОМ», стала компания «Магнит». В мероприятии приняли участие первый вице-премьер правительства России Денис Мантуров, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, депутат Государственной думы Дарья Дьякова, управляющий директор группы компаний «Магнит» Анна Мелешина.

Экологическая акция «Здесь вам курорт!» в Геленджике направлена на сохранение и развитие биоразнообразия курорта, повышение экологической культуры населения и укрепление статуса Краснодарского края как ведущего курортного региона России. В рамках акции в 2025 году «Магнит» обеспечил высадку 12 тыс. саженцев пицундской сосны в местечке Голубая Бухта в Геленджике, где лес пострадал от пожара.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Магнит» Фото: пресс-служба «Магнит»

По словам управляющего директора группы компаний «Магнит» Анны Мелешиной, экологическая акция по восстановлению и обогащению лесного фонда Геленджика проводится второй год. «Ливанские кедры — источники природных фитонцидов, благоприятно влияющих на воздух. Кедр, высаженный на территории усадьбы писателя Владимира Короленко в начале ХХ века, является известной достопримечательностью города и памятником живой природы всероссийского значения. Надеемся, что новая кедровая аллея станет еще одним местом притяжения жителей и гостей Геленджика»,— рассказала Анна Мелешина.

Как рассказал руководитель по экологическим проектам розничной сети «Магнит» Эдуард Костенко, ливанские кедры, продолжительность жизни которых может превышать 300 лет, оптимально подходят для южного климата. «Известны случаи, когда ливанские кедры живут до 3 тыс. лет. Сейчас этим деревьям семь лет, и мы верим, что наши дети и внуки увидят, как кедры будут расти, развиваться и восстанавливать экосистему города»,— рассказал журналистам Эдуард Костенко.

Он отмечает, что кедр прекрасно растет на территории Краснодарского края. Ширина ствола взрослого дерева может достигать двух метров, а высота — до 50 метров. Пока же высота саженцев — около двух метров. Предполагается, что обеспечить высокую приживаемость деревьев поможет использование посадочного материала с закрытой корневой системой (в специальных контейнерах).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Магнит» Фото: пресс-служба «Магнит»

Кроме того, в рамках акции — непосредственно рядом с точкой высадки кедров — был презентован арт-объект «Кольца времени». Он представляет собой вертикальный металлический диск диаметром 3,2 метра. Концентрические кольца, стилизованные под годовые срезы дерева, закручиваются в спираль, образуя визуальную метафору времени и преемственности. «Кольца времени» — это история связи поколений. Как дерево год за годом наращивает новые слои, так и забота о курорте передается от одного поколения к другому. Город, бизнес, жители — каждый вносит свой вклад, и круг неравнодушных постепенно расширяется. По бокам конструкции расположены кнопки, с помощью которых можно запустить световые импульсы, подчеркивающие красоту объекта.

Также «Магнит» представил аудиогид — об истории Геленджика, местной природе и парке. QR-код с бесплатным доступом к аудиогиду размещен на памятной табличке рядом с новым арт-объектом.

«Формат аудиогида мы запускали еще в Голубой бухте, где высаживали пицундские сосны. Этот подарок настолько понравился горожанам и гостям города, что мы решили повторить опыт и в этом году. Второй аудиогид станет символом аллеи, символом ливанского кедра»,— подчеркнула Анна Мелешина.