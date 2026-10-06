Главу службы безопасности музея «Гараж» оштрафовали за пропаганду запрещенного ЛГБТ

Мировой суд в московском районе Якиманка оштрафовал на 100 тыс. рублей руководителя службы безопасности московского музея «Гараж» Сергея Ключерева. Поводом стала пропаганда ЛГБТ («международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в РФ).

Согласно постановлению суда, будучи ответственным за выставку экспонатов в музее, господин Ключерев допустил показ фильма Ольги Тобрелутс «Горе от ума» 1994 года, а также работы художницы Людмилы Горловой «Как я люблю».

Экспонаты из музея были изъяты и переданы комиссии экспертов, пришедших к выводу, что в материалах присутствует пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений («международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в РФ). Протокол по ч.1 ст 6.21 КоАП РФ в отношении главы службы безопасности музея зарегистрировали 5 августа.