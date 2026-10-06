Главу службы безопасности музея «Гараж» оштрафовали за пропаганду запрещенного ЛГБТ
Главу службы безопасности «Гаража» оштрафовали за пропаганду запрещенного ЛГБТ
Мировой суд в московском районе Якиманка оштрафовал на 100 тыс. рублей руководителя службы безопасности московского музея «Гараж» Сергея Ключерева. Поводом стала пропаганда ЛГБТ («международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в РФ).
Согласно постановлению суда, будучи ответственным за выставку экспонатов в музее, господин Ключерев допустил показ фильма Ольги Тобрелутс «Горе от ума» 1994 года, а также работы художницы Людмилы Горловой «Как я люблю».
Экспонаты из музея были изъяты и переданы комиссии экспертов, пришедших к выводу, что в материалах присутствует пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений («международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в РФ). Протокол по ч.1 ст 6.21 КоАП РФ в отношении главы службы безопасности музея зарегистрировали 5 августа.
Практический смысл решения в том, что ответственность за содержание материала не обязательно остается на авторе или издателе. В аналогичном деле 2025 года суд оштрафовал книжную компанию на 800 тыс. рублей, несмотря на возражение, что за содержание книг должны отвечать авторы и издатели, а не точка продажи; в случае с «Гаражом» ответственность возложена на сотрудника, который отвечал за выставку экспонатов.
После принятия в конце 2022 года закона о запрете пропаганды однополых отношений ограничения распространились не только на интернет и СМИ, но также на книги, аудиовизуальные сервисы, кино и рекламу. Для выставочной работы это повышает значение предварительной оценки материалов: в июне 2026 года после изъятия видео одну из работ в экспозиции «Гаража» заменили.