Григоренко оценил рост экспорта российских IT-решений минимум на 15% в 2026 году
Объем экспорта отечественных IT-решений к концу года вырастет не менее чем на 15% по сравнению с показателями предыдущего. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко на форуме «Цифровые решения».
«У нас по итогам прошлого года при всех сложностях, о которых вы совершенно справедливо говорите, и вопросах, которые вы по экспорту поднимаете, рост ИТ-экспорта — плюс 15%. В этом году мы ожидаем не меньше»,— сказал господин Григоренко (цитата по «Интерфаксу»).
По словам Дмитрия Григоренко, число отечественных продуктов в реестре российского программного обеспечения за шесть лет выросло в пять раз. Сейчас их более 30 тыс. Он отметил, что отрасль работает «на полную мощность». Выручка IT-сектора за первые шесть месяцев 2026 года составила 5,9 трлн рублей, увеличившись за последние три года на 70%, добавил господин Григоренко.
Потенциальную базу для роста экспорта российских IT-решений формирует спрос партнеров из дружественных стран, которые стремятся снизить зависимость от западных технологий. Наиболее востребованы решения в сфере кибербезопасности, финтеха, автоматизации бизнеса, искусственного интеллекта и облачных технологий. Основными направлениями спроса являются страны Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки и Африки. В частности, на Ближнем Востоке повышенный интерес наблюдается к продуктам цифровизации, консалтингу, IT для госсектора и финтеху, в Латинской Америке — к развитию цифровой инфраструктуры и облачным сервисам, а в Иране, Эфиопии и Египте вырос спрос на продукты кибербезопасности.
Государство поддерживает экспорт отечественных цифровых продуктов. Минцифры разрабатывает новые меры поддержки для компаний, продающих продукты за рубежом, включая возможность отсрочки по уплате налога на прибыль. Ранее для помощи разработчикам в поиске спроса на дружественных рынках действовал проект цифровых атташе.
Однако для программного экспорта сохраняются барьеры, такие как санкции, сложности международных платежей, дефицит специалистов по глобальному продвижению и ограниченный доступ к зарубежным платформам. Ключевыми рисками также являются валютные и платежные риски, а также инфраструктурные разрывы, например, отключение CDN, SSL-сертификатов и репозиториев, что может привести к недоступности сайтов и дистрибутивов.
Эти факторы влияют на прогнозируемый рост экспорта, особенно учитывая, что в 2024 году экспорт российских IT-решений снижался на 20%, а доля экспорта в общем обороте отечественных IT-компаний впервые за три года составила 6,6%.