Григоренко оценил рост экспорта российских IT-решений минимум на 15% в 2026 году

Объем экспорта отечественных IT-решений к концу года вырастет не менее чем на 15% по сравнению с показателями предыдущего. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко на форуме «Цифровые решения».

«У нас по итогам прошлого года при всех сложностях, о которых вы совершенно справедливо говорите, и вопросах, которые вы по экспорту поднимаете, рост ИТ-экспорта — плюс 15%. В этом году мы ожидаем не меньше»,— сказал господин Григоренко (цитата по «Интерфаксу»).

По словам Дмитрия Григоренко, число отечественных продуктов в реестре российского программного обеспечения за шесть лет выросло в пять раз. Сейчас их более 30 тыс. Он отметил, что отрасль работает «на полную мощность». Выручка IT-сектора за первые шесть месяцев 2026 года составила 5,9 трлн рублей, увеличившись за последние три года на 70%, добавил господин Григоренко.