В Нижнем Новгороде арестован обвиняемый в убийстве и расчленении дезертир

Нижегородский гарнизонный суд арестовал рецидивиста, подозреваемого в жестоком убийстве и расчленении трех женщин, сообщил РЕН ТВ.

По информации канала, 37-летний Владимир Б. сбежал из воинской части и скрывался от правоохранительных органов.

Как писал «Ъ-Приволжье», расчлененные тела убитых обнаружили сотрудники ГИБДД 5 октября при проверке автомобиля «ГАЗель» на стационарном посту ДПС «Мещерский». По данным военного следствия, убийство произошло 3 октября в поселке Неклюдово: дезертир расправился с сожительницей монтировкой, а затем приехал к матери и дочери потерпевшей и убил их тем же способом. Затем фигурант расчленил тела и попытался увезти их в лес на арендованном автомобиле.

Людмила Аристова