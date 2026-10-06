CNBC сообщил о рекордных поставках российского золота в Гонконг

Гонконг импортировал 112,7 т российского золота с января по июль. Объем превысил показатели за весь предыдущий год (92,1 т) и в десятки раз уровень 2021 года, составлявший всего 3,3 т. Об этом пишет CNBC со ссылкой на исследование инвестиционной компании BullionVault, которая изучила данные департамента переписи населения и статистики Гонконга.

На российское золото пришлось почти 15% от общего объема немонетарного импорта золота в Гонконг за первые семь месяцев этого года. В 2021 году доля составляла 0,6%. По данным BullionVault, до конфликта на Украине российская золотодобывающая промышленность ориентировалась на Великобританию. С 2019 по 2021 год экспорт золота из России в Британию составлял примерно две трети от общего объема добычи на рудниках.

Теперь значительная часть российского золота направляется в материковый Китай. КНР не вводила санкции в отношении российского золота и обеспечивает прямой доступ к крупнейшему в мире рынку потребления этого металла, отмечают опрошенные CNBC аналитики. По данным S&P Global, официальные запасы золота в Китае выросли более чем на 40 т в первом полугодии 2026 года, что более чем вдвое превышает объем закупок годом ранее.