CNBC сообщил о рекордных поставках российского золота в Гонконг
CNBC: поставки российского золота в Гонконг достигли рекордных 113 тонн
Гонконг импортировал 112,7 т российского золота с января по июль. Объем превысил показатели за весь предыдущий год (92,1 т) и в десятки раз уровень 2021 года, составлявший всего 3,3 т. Об этом пишет CNBC со ссылкой на исследование инвестиционной компании BullionVault, которая изучила данные департамента переписи населения и статистики Гонконга.
На российское золото пришлось почти 15% от общего объема немонетарного импорта золота в Гонконг за первые семь месяцев этого года. В 2021 году доля составляла 0,6%. По данным BullionVault, до конфликта на Украине российская золотодобывающая промышленность ориентировалась на Великобританию. С 2019 по 2021 год экспорт золота из России в Британию составлял примерно две трети от общего объема добычи на рудниках.
Теперь значительная часть российского золота направляется в материковый Китай. КНР не вводила санкции в отношении российского золота и обеспечивает прямой доступ к крупнейшему в мире рынку потребления этого металла, отмечают опрошенные CNBC аналитики. По данным S&P Global, официальные запасы золота в Китае выросли более чем на 40 т в первом полугодии 2026 года, что более чем вдвое превышает объем закупок годом ранее.
После запретов США в июне 2022 года и ЕС в августе 2022 года российское золото стало искать покупателей за пределами прежнего европейского направления. Гонконг в этой схеме служит каналом доступа к материковому Китаю, где статус Good Delivery для потребителей менее значим, чем в Европе и США; поставки в КНР в 2025 году в основном шли в форме слитков.
Ограничения на признание российских слитков не делают их непродаваемыми: переаффинаж обходится в 1–2% стоимости, после чего металл теряет прежнее происхождение и получает штамп любого завода — участника Good Delivery. Такая операция меняет внешний статус слитка, но добавляет к его реализации отдельные издержки.