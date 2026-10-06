Донские казаки с 2024 года обнаружили более 1,8 тысяч БПЛА

В Ростовской области наградили казаков и дружинников, которые с 2024 года несут службу на пунктах воздушного наблюдения. Об этом сообщает пресс-служба донского правительства.

По данным властей, казаки на пунктах наблюдения обнаружили более 1,8 тыс. беспилотников.

«В настоящее время активно решается вопрос комплектования членами казачьих обществ и дружинниками мобильных огневых групп, отбора и направления казаков на учения по защите критически важных объектов региона», – приводят в сообщении слова заместителя губернатора Ростовской области, атамана Всевеликого войска Донского Сергея Бодрякова.

Мобильные огневые группы выполняют задачи на территории Ростовской области. Отмечается, что участники групп могут совмещать службу с основной гражданской работой, а на период выполнения задач за ними сохраняется средняя заработная плата по основному месту работы.

Константин Соловьев