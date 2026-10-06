Мирный житель погиб после атаки БПЛА в Херсонской области

Мирный житель погиб в Таврийске Херсонской области после атаки украинского беспилотника. Об этом сообщил и. о. главы Новокаховского округа Владимир Оганесов. Также, как сообщил чиновник, в поселке городского типа Днепряны из-за атак украинских БПЛА были серьезно повреждены два жилых дома, в одном из них начался пожар.

Ранее власти Херсонской области сообщили о девяти мирных жителях, раненных в течение нескольких дней на дороге из Алешек в Раденск. Одна из женщин позже скончалась в больнице.

В селе Костогрызово Алешкинского округа ВСУ дроном самолетного типа атаковали здание школы.

В Алешках во время артобстрела у себя дома погибла еще одна мирная жительница. В соседних Великих Копанях БПЛА ударил по магазину стройматериалов, одна женщина получила осколочные ранения.

Александр Дремлюгин, Симферополь