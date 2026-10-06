Группа поддержки Лиды Мониавы сообщила о прекращении дела

Составлено ИИ-Ассистентъ

Уголовное дело в отношении Лиды Мониавы касалось публикации в Telegram, размещенной в феврале 2023 года. По версии следствия, в ней распространялась ложная информация о действиях российской армии под видом достоверных сообщений. Дело было возбуждено по ч. 2 ст. 207.3 УК, предусматривающей ответственность за публичное распространение такой информации.

Претензии следствия относились к конкретному посту, а не к деятельности детского хосписа «Дом с маяком»: в учреждении следственные действия, включая обыски, не проводились, и оно продолжало работать. В сентябре Мониаву не отправили в СИЗО — суд ограничился запретом определенных действий. После прекращения дела это расследование больше не создает для нее тех процессуальных ограничений, которые применялись в его рамках.