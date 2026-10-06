Группа поддержки Лиды Мониавы сообщила о прекращении дела
Уголовное дело в отношении основательницы хосписа «Дом с маяком» Лиды Мониавы прекращено из-за отсутствия состава преступления. Об этом в СКР сообщили ее адвокату Михаилу Бирюкову, указано в публикации в Telegram-канале группы поддержки.
Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ
Уголовное дело в отношении Лиды Мониавы касалось публикации в Telegram, размещенной в феврале 2023 года. По версии следствия, в ней распространялась ложная информация о действиях российской армии под видом достоверных сообщений. Дело было возбуждено по ч. 2 ст. 207.3 УК, предусматривающей ответственность за публичное распространение такой информации.
Претензии следствия относились к конкретному посту, а не к деятельности детского хосписа «Дом с маяком»: в учреждении следственные действия, включая обыски, не проводились, и оно продолжало работать. В сентябре Мониаву не отправили в СИЗО — суд ограничился запретом определенных действий. После прекращения дела это расследование больше не создает для нее тех процессуальных ограничений, которые применялись в его рамках.